Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire Microsoft Excel per la gestione dei dati attraverso tabelle, elaborazioni e formattazione avanzata. Il corso riconosce agli Architetti 15 crediti formativi obbligatori CNAPPC.

Programma:

Lavorare con le celle

Formattare i fogli di lavoro

Impostare la pagina e la stampa

Lavorare con fogli di calcolo concatenati

Lavorare con formule e funzioni

Utilizzare grafici ed oggetti

Lavorare con intervalli di celle con nome

Visualizzare e formattare i dati in modo avanzato

Le tabelle pivot

Uso delle principali formule per la gestione e l'analisi dei dati

Il corso si propone di fornire in maniera estremamente pratica ed efficace tutte le informazioni necessarie sugli strumenti per poter sfruttare al meglio gli enormi vantaggi offerti dal programma Microsoft Excel. Il percorso è finalizzato a conoscere le funzioni avanzate del programma per la gestione dei fogli di calcolo.

Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di frequenza.

Docenti: il docente, grazie ad una significativa esperienza pluriennale, è specializzato nell'insegnamento in area informatica. E' inoltre consulente a livello aziendale per soddisfare le esigenze formative.

Informazioni: Penta Formazione Tel. 0444 520660 info@pentaformazione.it Skype: penta.formazione

Sito web http://www.pentaformazione.it/i-nostri-corsi/corsi-in-area-informatica-e-web-design~5/559-corso-di-excel-per-la-gestione-dei-dati-in-azienda-vicenza~36.html