Corso di esercizi psicorporei

“Essere veramente vivi significa sperimentarsi, aprirsi interamente al flusso delle proprie emozioni. Siamo abituati a vivere a pezzi, bloccati dalla paura di vivere e di sentire. Saper respirare, essere consapevole delle proprie sensazioni corporee favorisce il collegamento con la propria vita interiore e l'apertura a Sé."



Uno spazio e un tempo per incontrare sé stessi, per favorire la relazione mente-corpo, prendendo consapevolezza delle proprie tensioni e dei propri blocchi, interni ed esterni, e imparare a scioglierli per sentirsi più Liberi, Vitali ed aumentare il Benessere Psicorporeo.



Durante il corso,attraverso tecniche Bioenergetiche e Gestalt, lavoreremo con:

- la respirazione per renderla più profonda, aumentando la vitalità del corpo;

- la postura per aumentare la sensazione di radicamento nelle gambe e nel fisico, incrementando il senso di stabilità e sicurezza;

- il movimento, il contatto, la voce per sperimentare una nuova consapevolezza, corporea, imparare a lasciarsi andare ed esprimersi più liberamente.



BENEFICI DELLA PRATICA:

- rilasciare le tensioni per avere un profondo e rigenerante rilassamento;

- imparare ad avere un ascolto autentico di Sé;

- avere una maggiore consapevolezza Psicosofisica (corpo/mente/emozioni);

- ri-scoprire il piacere di essere vivi e presenti nel proprio corpo.



l corso sarà suddiviso in moduli. Questo primo si concluderà il 19 Dicembre, per una durata di 9 incontri: salteremo un paio di incontri a Novembre nelle date del 7 e del 14.



Per assicurarsi la possibilità di partecipare, è necessario prenotarsi quanto prima poiché il numero di posti è limitato



Per informazioni su costi e prenotazioni:

CLICCA: http://m.me/FloraDeMartinopsicologapsicoterapeuta oppure tramite Email: dr.ssademartinoflora@gmail.com