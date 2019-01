Corso di emozioni: sessione gratuita aperta a tutti

Corso di Emozioni: sessione aperta al Centro Gaja



Contattare ed esprimere le emozioni, per mezzo della musica e del movimento fa bene alla salute! Lo certifica la scienza e lo propone il Corso di emozioni, condotto da Giovanna Benatti e attivo ogni martedì sera (21-22,30) al Centro Gaja. Per sperimentare i benefici della pedagogia a mediazione corporea su autostima ed espressione è in programma una speciale classe aperta a tutti nella sede di via Noventa (zona Stadio) martedì prossimo 22 gennaio alle ore 21. Per partecipare basta prenotarsi al 338-8992362