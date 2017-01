Corso di danza del ventre alla "Magik Dance Academy" di Vicenza

Dal 9 al 12 gennaio "Magik Dance Academy" Asd propone il nuovi corso di danza del ventre con la maestra Luana Dal Lago, diplomata Midas e Diploma con certificazione ISO 9001 metono BellySimo, presso la sede dell'associazione a Vicenza in via dell'Edilizia 110 (zona San Lazzaro). Sono previsti il corso bronzo per esperti e il corso base con la lezione di prova per tutti. Per informazioni ed iscrizioni: 349.0578455 - 389.9729040 - magikdanceacademy.vi@gmail.com - www.scuoladiballomagikdancingvicenza.it. Ingresso riservato ai soci CSEN.

Il programma dei corsi con orari e giorni:

CORSO BASE (primi passi) - Giovedì 12 gennaio dalle 18.30 alle 19.30

CORSO BRONZO (per allieve esperti) - Lunedì 9 gennaio dalle 18.30 alle 20

ELENCO CORSI