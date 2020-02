Corso di cucina swahili + cena

MERCOLEDI’ 18 MARZO dalle 19.30 alle 22.30



Un breve corso di cucina swahili che, utilizzando ingredienti ormai familiari sulle nostre tavole, permetta non solo di assaporare e sperimentare l’arte di una cucina antica ed esotica profumata di spezie e cocco, ma anche di conoscere una cultura diversa che proprio attraverso quei cibi sa raccontare la propria storia, lontana o recente.

Una storia africana dal sapore orientale.



CENA INCLUSA.

Al termine di ogni incontro si condividerà quanto preparato mangiando insieme alla maniera swahili.



PROGRAMMA DELLA SERATA:

La serata di cucina SWAHILI prevede: formazione culturale e tecnica sulla cucina swahili; la consegna di una dispensa con le ricette e le procedure eseguite durante la sera; cena finale tutti insieme in stile swahili.



Siku ya Mchele (giorno del riso)

Alla scoperta di come il riso, venuto dall’Oriente, sia diventato alimento base ma allo stesso tempo ricercato e prezioso, della cucina swahili. Ai due principali piatti - Pilao e Biriani- si aggiunge la preparazione di pani e crepes di riso (mkate wa mchele e Chila).

Il tutto accompagnato dalle immancabili spezie.



> MERCOLEDI’ 22 APRILE dalle 19.30 alle 22.30

Siku ya Nazi (giorno del cocco)

Insieme alle spezie è uno degli elementi/alimenti più rintracciabili nella cucina swahili delle coste ove i palmizi crescono numerosi. Dalle scaglie di cocco grattugiato se ne ricava un bianco latte che addolcisce tutte le salse -mchuzi- tipiche della quotidiana cucina swahili. Dopo aver preparato il TUI (latte di cocco) ci si avventurerá tra vari Mchuzi ed un’insolita insalata di Polpo al Cocco.



----------------------------------------------------------------

Info e prenotazioni: Federica 328 0391550