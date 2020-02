Corso di cucina libanese + cena

GIOVEDI' 27 FEBBRAIO dalle ore19.30-22.30



“Tutto è più facile da dire in una cucina, tutto è sfumato da questa intenzione di condivisione e l’appetito fa scorrere nuova linfa nelle cose” (Serge Joncour).



Durante il corso si impareranno nuove ricette, ottimi antipasti, piatti a base di carne e verdure in cui ingredienti quotidianamente usati nelle nostre cucine si uniranno a spezie, cereali e modalità di cottura tipiche del Medio Oriente. Tre serate per scoprire insieme la tradizione culinaria del Libano e imparare a cucinare gustosi piatti da proporre agli amici e ai parenti.



CENA INCLUSA.

Al termine di ogni incontro si condividerà quanto preparato cenando in stile libanese



PROGRAMMA DELLA SERATA:

La serata di cucina libanese prevede: formazione culturale e tecnica sulla cucina libanese; la consegna di una dispensa con le ricette e le procedure eseguite durante la sera; cena finale tutti insieme in stile libanese



> GIOVEDI' 27 FEBBRAIO

- Hummus (Salsa di ceci)

- Riz ala Djej (Riso con carne e pollo)

- Fattouch (Insalata contadina libanese



> GIOVEDI' 26 MARZO

- Foglie di vite (Involtini con carne - Involtini con verdura)

- Chich tawook (Spiedini di pollo speziato)

- Patata barra (Patate, aglio e coriandolo)

- Riso alla libanese



Info e prenotazioni: Federica 328 0391550



Paula Lahad, nata in Libano, residente in Italia dal 2000. Appassionata di cucina, trova la strada per tramandare la cultura libanese attraverso l’insegnamento di ricette tipiche. Dopo il successo di “Layali Lubnan”, cena libanese organizzata con il Color Cafè, dal 2015 propone dei brevi corsi di cucina libanese rivolti a chi vuole scoprire nuovi sapori e profumi.