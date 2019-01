Corso di accesso Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza

Martedì 8 gennaio 2019 alle 20:30, presso CHIOSTRI di SANTA CORONA (Contrà S. Corona,2) a Vicenza, si terrà una serata informativa per diventare volontari di CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA.

La serata non è vincolante alla partecipazione al corso, si avrà l'occasione di conoscere le attività della nostra Associazione, capire cosa significa essere Volontari CRI ed infine ricevere tutte le info e la modulistica per l'iscrizione al corso.

Per qualsiasi informazione mandate una mail a: corsi.base@crivicenza.org