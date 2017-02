Corso base di fotografia al "Color Cafè" di Bassano del Grappa

Dal 27 febbraio al 10 aprile 2017 si terrà il corso base di fotografia al locale "Color Cafè" di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8 a cura dei docenti Daniele Dal Monte e Lucia Mottin. Le lezioni sono rivolte a chi si avvicina alla fotografia e vuole acquisirne gli elementi fondamentali, sfruttare le potenzialità della propria fotocamera e apprendere le basi sulla composizione. Le tre tematiche trattate saranno: tecnica fotografica, composizione fotografica e post-produzione. Per partecipare al corso è richiesta una propria fotocamera, preferibilmente reflex o una compatta con la possibilità di impostare manualmente i parametri di scatto. Le lezioni si terranno sempre di lunedì dalle 20.30 alle 22.30 con due uscite pratiche. Il corso è composto da 9 incontri suddivisi in 3 lezioni teoriche, 3 uscite fotografiche, 2 serate dedicate all’analisi delle foto e 1 lezione introduttiva sul processo di post-produzione con Adobe Lightroom. Iscrizioni entro domenica 12 febbraio. Costo: 130 euro.

Il calendario delle lezioni:

Lunedì 27 Febbraio: Prima serata teorica

Lunedì 6 Marzo: Seconda serata teorica

Lunedì 13 Marzo: Terza serata teorica

Domenica 19 Marzo: Prima uscita teorica

Lunedì 20 Marzo: Visione foto prima uscita

Domenica da definire: Seconda uscita pratica

Lunedì da definire: Lezione su Adobe Lightroom

Lunedì da definire: Terza uscita pratica (serale)

Lunedì 10 Aprile: Visione foto uscite

Tematiche-Argomenti:

1 - TECNICA FOTOGRAFICA

Che cos’è la fotografia e breve storia dello sviluppo del mezzo.

La corretta esposizione e gli elementi che la determinano.

Gli obiettivi e le loro caratteristiche.

Metodi di funzionamento della fotocamera.

L’uso e la scelta degli accessori: il treppiede, i filtri, il flash.

Lo spettro luminoso, il colore e bilanciamento del bianco.

Analisi della foto.

2 - COMPOSIZIONE FOTOGRAFICA

Percezione visiva: le differenze tra la visione umana e la fotocamera.

Principali regole compositive: la regola dei terzi e il rapporto tra i vari elementi all’interno del fotogramma.

La scelta del punto di interesse e il rapporto tra soggetto e sfondo.

3 - POST PRODUZIONE

RAW o jpg?

Sviluppare il file RAW con Lightroom.

Come catalogare le proprie foto.

Ottimizzazione per la stampa e per il web.

