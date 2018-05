Corso avanzato di arrampicata sportiva

Rivolto a quanti vogliono migliorare la propria tecnica ed iniziare a muoversi da primi di cordata, iniziando finalmente a mettere le mani sulla roccia.

Tre serate con lezioni nella tranquillità della palestra indoor.

Due giornate di arrampicata su roccia, nella totale immersione della natura

Lezioni indoor dalle 20 alle 22:

giovedì 10 maggio: Concetti base, sia sugli schemi d’equilibrio che di progressione. Nodi, uso del Grigri e del secchiello. dove: Sportler Climbing Center (TV)

giovedì 17 maggio: Terreno verticale e strapiombante. Moschettonaggio e fare sicura ad un primo di cordata. dove: Sportler Climbing Center (TV)

giovedì 24 maggio: Omolaterale, compensi ed il mondo del boulder. Accenni sulla gestione del volo, sia per il primo di cordata che per l’assicuratore. dove: Sportler Climbing Center (TV)

Uscite in falesia (tutto il giorno):

domenica 06 maggio: falesia di Stallavena (VR) giornata di eventuale recupero per assenze

sabato 12 maggio: falesia di Marciaga (VR)

sabato 26 maggio: falesia di Rocca Pendice (PD)

Lezioni serali presso la palestra Sportler Climbing Center (TV):Possibilità di partire dal casello di Vicenza est alle ore 19.10 viaggiando con pulmino 9 posti dividendo le spese vive del viaggio.

Anche per le uscite in falesia sarà possibile partire dai caselli autostradali di Vicenza e viaggiare in furgone 9 posti con divisione delle spese vive.