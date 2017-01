Corsi di kizomba e tarraxinha con "Magik Dance Academy" a Vicenza

Dal 10 al 12 gennaio "Magik Dance Academy" Asd propone nuovi corsi di kizomba e tarraxinha con i maestri Emmanuel e Anastasiya presso la sede dell'associazione a Vicenza in via dell'Edilizia 110 (zona San Lazzaro). Sono previsti 4 tipi di lezione a secondo del grado di esperienza dei partecipanti dai principianti ai veterani. Per informazioni ed iscrizioni: 349.0578455 - 389.9729040 - magikdanceacademy.vi@gmail.com - www.scuoladiballomagikdancingvicenza.it. Ingresso riservato ai soci CSEN.

Il programma dei corsi con orari e giorni:

CORSO BASIC Step 1 (primi passi) - Mercoledì 11 gennaio dalle 20 alle 21

CORSO BASIC Step 2 (per allievi con esperienza di almeno 6 mesi di studio) - Martedì 10 gennaio dalle 20.30 alle 21.30

CORSO BASIC Step 3 (per allievi con almeno un anno di esperienza di studio) - Mercoledì 11 gennaio dalle 20 alle 21

CORSO BRONZO Step 2 (per allievi con almeno due anni di esperienza di studio) - Giovedì 12 gennaio dalle 21 alle 22.30