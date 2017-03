Corsi di formazione per volontari soccorritori della Croce Verde Vicenza

Martedì 21 marzo comincerà il corso di formazione per volontari soccorritori della Croce Verde Vicenza nei mezzi di soccorso presso la sala riunioni delle Piscine di Vicenza in viale Arturo Ferrarin 71. Le lezioni si svolgeranno il martedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.45 circa. La durata del corso è di circa 3 mesi per la parte teorica (la cui partecipazione è obbligatori per almeno il 75% delle ore), a cui seguiranno 100 ore di tirocinio sui mezzi di soccorso nelle diverse attività dell'associazione. Il costo è minimo e prevede esclusivamente il rimborso dei costi di segreteria e per la stampa dei volumi. Per iscrizioni compilare il form di pre-iscrizione sul sito: https://goo.gl/forms/QGGm1xIWQu9MjZl93