Corsi di Cucina Sana a Marano Vicentino e Giavenale di Schio

A partire dal 2 marzo "Cooking Leader", volontari del progetto "Guadagnare Salute", organizza i corsi di "Cucina Sana" promossi dall'ULSS n. 7 Pedemontana e dal comune di Schio, con l'obiettivo di imparare a cucinare con ricette facili ed ecoconomiche per per mangiare bene e vivere meglio. Si potrà scegliere tra un corso di 5 serate, tra cui una teorica a Marano Vicentino e quattro pratiche a Giavenale di Schio oppure tra un corso di 3 incontri, tra cui una serata teorica a Marano Vicentino e due mattine pratiche a Giavenale di Schio. Orari: 9-12 per il corso del mattino e 20-23.30 per quello serale. Per partecipare è necessario iscriversi presso lo Sportello QUICittadino in piazza Statuto a Schio, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il giovedì con orario continuato dalle 9 alle 18.30. Quota di partecipazione: 45 euro per il corso serale di 5 lezioni - 25 euro per il corso di 3 lezioni. La quota è necessaria per acquistare il necessario per preparare i diversi menù, che verranno anche degustati assieme. Una volta coperti i 15 posti disponibili per ogni corso (30 in tutto) saranno create liste di attesa per l'organizzazione di successive eventuali edizioni. Per informazioni: Unità Operativa Promozione della Salute dell'ULSS 4 - 0445.389364; "Cooking Leader" Anna 0445.635297 - Valentina 348.4053452 (corso mattutino breve) - Mirella 333-6330005 (corso serale).

