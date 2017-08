Corse e marce a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 4 al 6 agosto

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Numerosi gli eventi sportivi sul territorio berico per il weekend da mercoledì 2 a domenica 6 agosto, tra cui spiccano molti appuntamenti podistici tra corse, marce, maratone e gare non competitive a scopo ludico-motorio.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:

MERCOLEDI' 2 AGOSTO

CORRINCONCA. In occasione della "Festa di San Gaetano in Conca", mercoledì 2 agosto alle ore 19.30 si svolgerà la "Corrinconca 2017", gara podistica serale non competitiva di 8 chilometri in un circuito percorso due volte nei dintorni di Conca di Thiene. Partenza come da tradizione dal Palazzetto Robur nei pressi del patronato. Previsti un ristoro dopo il primo giro e uno finale nello stand della sagra con "Pasta Party". Premi in natura con prodotti locali per i primi 5 classificati uomini e donne. Cronometraggio e classifiche saranno effettuate da volontari. Alle 18.45 partirà la "Mini Run Corrinconca" per i ragazzi nati dal 2002 al 2007. A fine corsa continua la serata alla sagra nel ricco stand gastronomico con gli "Gnocchi de San Ghitan" e alle 22 il live di Virna Marangoni from "The Voice of Italy 2016", il talent show su Rai 2. La gara di svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Quota di iscrizione: 12 euro il giorno della gara (compreso piatto di gnocchi + bibita). Il ricavato sarà destinato in beneficenza alla Parrocchia di Maria Ausiliatrice.

VENERDI' 4 AGOSTO

7/10 KM ALLE 6. Tutti i venerdì di agosto alle 6 di mattina l'iniziativa podistica "7/10 alle 6", proposta da Atletica Vicentina Run e Bisson Auto, proseguirà a grande richiesta dopo l'ultima prova del 28 luglio con oltre 30 podisti all'appello. Ritrovo alle ore 5.55 nei pressi del parcheggio del Teatro Comunale di Vicenza per poi suddividersi in più gruppi, a seconda dei rispettivi ritmi di corsa. Due i tracciati opzionali lungo le vie del centro di 7 e 10 km., che resteranno invariati per tutto il periodo.

SABATO 5 AGOSTO

PEDALATA DELLA SOLIDARIETA'. Sabato 5 agosto alle 9.30 a Gallio è in programma la XV Pedalata della Solidarietà con un percorso di 25 chilometri da Gallio ad Asiago fino alla Baita Prunno. L'evento sportivo sarà dedicato a Sofia, affetta dalla pataologia SPG47, un forma rarissima di paraplegia spastica ereditaria che non solo comporta progressiva spasticità agli arti, ma anche un gravissimo ritardo cognitivo e l'assenza di linguaggio. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a sabato 26 agosto. Quota di iscrizione: 8 euro audulti e ragazzi - 5 euro bambini fino i 10 anni. Ogni atleta avrà diritto ai ristori lungo i vari percorsi più una t-shirt omaggio della manifestazione sportiva. Pranzo facoltativo: 12 euro adulti e ragazzi - 8 auro bambini.

LA VACA MORA. Sabato 5 agosto alle 21 è in programma la 8° Vaca Mora, manifestazione podistica non competitiva di 10 chilometri sul tracciato della vecchia ferrovia, a Treschè Conca di Roana. Partenza dalla località Campiello di Treschè Conca di Roana ed arrivo a Canove di Roana con percorso suggestivo illuminato interamente da fiaccole. Rilevamento elettronico TDS in partenza ed arrivo. Premi per i primi 3 classificati under 50 e over 50 maschili e femminili; primi 3 classificati juniores dai 12 ai 15 anni maschili e femminili; l'atleta maschile e femminile meno giovane. Quote d'iscrizione: 15 euro fino a domenica 23 luglio; 20 euro da lunedì 24 luglio a venerdì 4 agosto; 25 euro il giorno della gara. Info: 347.2258690 - www.trescheconca.com/vaca-mora

DOMENICA 6 AGOSTO

ANNULLATA LA MARCIA DELLE MALGHE A POZZA DEL FAVERO - CALTRANO!

CRONOSCALATA DEGLI EROI. Domenica 7 agosto si terrà la "Cronoscalata degli Eroi" con una corsa in salita di 3 chilometri con un dislivello di 600 metri dal Pian delle Fugazze (1160 metri) alla Galleria d'Havet (1760 metri) lungo il tragitto più breve della Val de Fen. Dalle 7.30 consegna dei pettorali e alle 10 la partenza della gara. Alle 12.30 inizio "Pasta Party". Quota d'iscrizione: 15 euro a persona con un numero massimo di 200 partecipanti. Iscrizioni on line aperte fino a mercoledì 2 agosto su www.amicipiccoledolomiti.com. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della corsa individuale. Per ulteriori informazioni: sport@amicipiccoledolomiti.com - 347.5430806 - 347.7015898.

ALTRI APPUNTAMENTI SPORTIVI: