Corse e marce a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 28 a 30 luglio

Numerosi gli eventi sportivi sul territorio berico per il weekend da venerdì 28 a domenica 30 luglio, tra cui spiccano molti appuntamenti podistici tra corse, marce, maratone e gare non competitive a scopo ludico-motorio.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:

VENERDI' 28 LUGLIO

ANGURIA RAN 9.0 - Venerdì 28 luglio - ore 19.45 - Partenza da Giavenale di Schio al Rocolo - corsa podistica di 9 km. con percorso misto collinare in occasione della "Festa Anguriara 2017" - L'evento sportivo è in collaborazione con la Fondazione Città della Speranza - Ore 18.30: Iscrizioni a 5 euro - Dalle 21.30 live show con la "Trixy Rock Band" e pasta party con ristoro finale.

DOMENICA 30 LUGLIO

MARCIA DEI MONTI LESSINI E MARATONA DEI DUE COMUNI - Domenica 30 luglio - partenza dalle ore 7 alle ore 9 da Duro di Crespadoro - manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero con quattro percorsi misto collinari di 6 - 11 - 25 - 42 km.

MARCIA CIKY DAY. Domenica 30 luglio - Partenze libere dalle 7.30 alle 10 - Rubbio di Conco - Ritrovo al campo sportivo alle 7 - 3° Marcia Ciky Day - Camminata lungo i sentieri di Rubbio con tre livelli di abilità: facile "verde" (6 km, anche per passeggini), medio "blu" (9.5 km), impegnativo "rosso" (13.6 km con pendenze impegnative) - Il "Ciky Day" è la giornata per ricordare Manuel Schirato “Ciky” attraverso le sue passioni: montagna, calcio e amici - Seguirà nel pomeriggio un Torneo di Calcetto. Per tutta la giornata sarà presente il chiosco, giochi, attività a premi, musica e intrattenimento. Angolo Snack con ottime torte fatte in casa e panini freschi. Alle ore 12.30 apertura dello stand gastronomico: possibilità di pranzare con 3 tipi di pasta. Alle ore 18.30 Santa Messa in ricordo di Manuel. Il ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza a varie AIL (associazione Italiana Contro Leucemia, Linfoma, Mieloma)

CAMMINATA DELLE CROCI DEL FEO - Domenica 30 luglio - ore 9 - Cima di Monte di Malo - corsa podistica non competitiva con due percorsi di 2 e 14 km. in occasione della 31° Festa Campestre.

STARO - CAMPOGROSSO - Domenica 30 luglio - ore 9 - Valli del Pasubio - Ritrovo alle 7.30 - 20° Corsa in montagna competitiva Staro Campogrosso e passeggiata a passo libero - Pre-iscrizioni a 12 euro entro il 27 luglio presso Valli Sport di Schio - Puro Sport di Zanè - Cooperativa Alimentari Staro, via Martiri della Libertà - olfeo.d@alice.it - Iscrizioni nel giorno della gara fino alle 8.30: 15 euro (compreso buono pasto con piatto di gargati col consiero) allo stand della "Festa d' Estate 2017".

MARCIA AVANTI E INDRIO PAR E CONTRAE DEL BRENTA - Domenica 30 luglio - Valstagna - Ritrovo in piazza San Marco - 31° Marcia Avanti e Indrio Par e Contrae del Brenta - Manifestazione podistica ludico-motoria con quattro percorsi di 5 - 6 - 12 - 21 km. - Partenze dalle ore 8 alle 9 - Tempo massimo fino alle 13 - Quota di iscrizione: Fiasp 2 euro e 7 euro con riconoscimento / Non Fiasp: 2.50 euro e 7.50 euro con riconoscimento.

PAKSTALL K95 GLORY LINE - Domenica 30 luglio - ore 10.30 - Gallio - corsa in salita sulla distanza di 300 m. con dislivello di 100 metri nel trampolino più alto d'Italia - Sono in programma 5 categorie: Gara individuale uomini - Gara individuale donne - Gara individuale supereroi uomini/donne - Staffetta uomini (2×150) - Staffetta mista (2×150). Le coppie a staffetta effettueranno 150 metri cadauno e potranno essere: uomo/uomo – donna/donna – miste. I partecipanti dovranno indossare il kit gara obbligatorio, presente all’interno del pacco gara. Si terranno partenze con batterie di 50 atleti ad eliminazione con semifinali e una finale secca.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI SPORTIVI: