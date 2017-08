Corse e marce a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 18 al 20 agosto

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

Numerosi gli eventi sportivi sul territorio berico per il weekend da venerdì 18 a domenica 20 agosto, tra cui spiccano alcuni appuntamenti podistici tra corse, marce, maratone e gare non competitive a scopo ludico-motorio.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:

VENERDI' 18 AGOSTO

7/10 KM ALLE 6. Tutti i venerdì di agosto alle 6 di mattina l'iniziativa podistica "7/10 alle 6", proposta da Atletica Vicentina Run e Bisson Auto, proseguirà a grande richiesta dopo l'ultima prova del 28 luglio con oltre 30 podisti all'appello. Ritrovo alle ore 5.55 nei pressi del parcheggio del Teatro Comunale di Vicenza per poi suddividersi in più gruppi, a seconda dei rispettivi ritmi di corsa. Due i tracciati opzionali lungo le vie del centro di 7 e 10 km., che resteranno invariati per tutto il periodo.

SABATO 19 AGOSTO

TROFEO CITTA' DI SARCEDO. Sabato 19 agosto alle 17.30 è in programma il 4° Trofeo Città di Sarcedo, gara agonistica e promozionale di corsa su strada a Sarcedo per le categorie pulcini, esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, juniores, seniores, amatori e veterani maschili/femminili con premiazioni alle 19.30 per i primi arrivati a seconda della fascia d'età e le prime 5 società classificate. Potranno partecipare tutti gli atleti CSI e FIDAL anche fuori dalla provincia di Vicenza. Iscrizione gratuita. Vedi guida eventi sportivi a Vicenza e provincia per il weeekend.

DOMENICA 20 AGOSTO

PEDESCALANDO ROTZO - Domenica 20 agosto - ore 10 - Gara podistica amatoriale di corsa in montagna con percorso di 8.4 km. da Pedescala di Valdastico a Rotzo lungo l'antica mulattiera - Prove di running e nordic walking con dislivello di 670 m. - Quota di iscrizione: 15 euro entro giovedì 17 agosto e 20 euro venerdì 18; sabato 19 o alla mattina prima della gara. La quota comprende anche il pacco gara per i primi 300 iscritti e buono pasto a base di gnocchi fatti a mano con le patate di Rotzo oltre a 3 punti di ristoro lungo il percorso più uno all'arrivo, uso spogliatoi con docce, rilevamento dei tempi e classifiche - Premi per i primi 3 classificati di ogni categoria.

CAMINADA DELL'UVA - Domenica 20 agosto - Partenze libere dalle 7 alle 10 - Ritrovo agli impianti sportivi di Madonnetta di Sarcedo in via Generale Dalla Chiesa - Manifestazione podistica ludico-motoria di quattro percorsi 5 - 7 - 13 - 21 km. organizzata dal Gruppo Podisti Sarcedo A.S.D. "Il Sorriso" - Itinerari percorribili fino alle 13 - Ristori lungo i vari tracciati a seconda della distanza - All'arrivo sarà aperto uno stand gastronomico con menù fisso - Quota d'iscrizione: 2 euro per i tesserati FIASP e 2.50 per i non tesserati FIASP.

MERCOLEDI' 23 AGOSTO

10MILA DELLE FORNACI - Mercoledì 23 agosto - ore 20 - Villaverla - Corsa agonistica di 10 km.

