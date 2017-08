Corse e marce a Vicenza e provincia: guida per il Ponte di Ferragosto

FERRAGOSTO 2017: TOP 5 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA

Numerosi gli eventi sportivi sul territorio berico per il Ponte di Ferragosto da venerdì 11 a martedì 15 agosto, tra cui spiccano alcuni appuntamenti podistici tra corse, marce, maratone e gare non competitive a scopo ludico-motorio.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:

VENERDI' 11 AGOSTO

7/10 KM ALLE 6. Tutti i venerdì di agosto alle 6 di mattina l'iniziativa podistica "7/10 alle 6", proposta da Atletica Vicentina Run e Bisson Auto, proseguirà a grande richiesta dopo l'ultima prova del 28 luglio con oltre 30 podisti all'appello. Ritrovo alle ore 5.55 nei pressi del parcheggio del Teatro Comunale di Vicenza per poi suddividersi in più gruppi, a seconda dei rispettivi ritmi di corsa. Due i tracciati opzionali lungo le vie del centro di 7 e 10 km., che resteranno invariati per tutto il periodo.

SAN ROCCO RACE - Venerdì 11 agosto - ore 19 - Scalzeri di Pedemonte in occasione della Sagra di San Rocco - Manifestaazione podistica ludico-motoria con percorso unico di 7.5 km.

DOMENICA 13 AGOSTO

LUISIANDANDO - Domenica 13 agosto - Partenza libera dalle 7.30 alle 9.30 - Località Val Fontana di Lusiana - Manifestazione podistica ludico-motoria con tre itinerari di 6 - 11 - 22 km. tra i boschi e i sentieri delle contrade di Lusiana

TRAIL DELLE CRESTE - Domenica 13 agosto - ore 9 - San Rocco di Schio - 7° edizione della corsa in montagna con percorso di 20 km. (1550 D+) o in staffetta (10 + 10 km.) - Iscrizioni fino a venerdì 11 agosto: 25 euro gara individuale - 40 euro staffetta. Info: www.traildellecreste.it.

MARTEDI' 15 AGOSTO

MARCIA TRA I PINI E I CICLAMINI - Martedì 15 agosto - Partenze dalle 8 alle 9 - Castelvecchio di Valdagno in occasione della Sagra dell'Assunta - Manifestazione podistica ludico-motoria con 3 percorsi di 5 - 10 - 20 km. per le contrade e i sentieri di Valdagno

CAMINADA UN PASSO CON L'AMICIAD - Martedì 15 agosto - Partenze dalle 8.30 alle 9.30 - Rotzo - Manifestazione podistica ludico-motoria con 3 itinerari di 5 - 9 - 13 km. (anche ripetibili)

ALTRI APPUNTAMENTI SPORTIVI: