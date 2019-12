Corsa dei Babbo Natale in centro a Vicenza

La tradizionale corsa a passo libero natalizia Corri Babbo Natale Corri cresce ancora. Partirà da piazza dei Signori e tutto il percorso sarà in centro storico. L'arrivo è previsto, come da tradizione, nell’esedra di Campo Marzo.

L’appuntamento è per venerdì 20 dicembre con ritrovo dalle 10 in piazza dei Signori e partenza alle 10.30-11 circa. Sarà un’occasione per fare festa insieme, con migliaia di Babbi Natale di tante età diverse, pronti a godersi il centro storico e a portare tanta allegria.

La data di venerdì 20 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, è stata scelta per dare la possibilità alle scuole di festeggiare non fra i banchi, ma in città, per condividere un importante impegno solidale. Tra gli iscritti, già oltre 1000, gli studenti dell’Istituto Rossi, varie classi dell’Istituto Montagna e i bambini di quinta dell’Arnaldi. Alle scuole che ne faranno richiesta sarà fornito il trasporto gratuito a cura di SVT, partner di Corri Babbo Natale Corri.

In questi 13 anni l'iniziativa benefica è sempre riuscita a portare un significativo aiuto alle due realtà onlus che si occupano di bambini in difficoltà: sinora sono stati raccolti oltre 62.000 euro direttamente destinati ai progetti benefici, coinvolgendo negli anni quasi 30.000 partecipanti.

La corsa, meglio ancora passeggiata per il centro a passo libero, rimane sempre di circa 3 chilometri, quindi aperta davvero a tutti, dagli sportivi alle famiglie e sarà presentata da Elisa Santucci di Vicenza Press con l’accompagnamento musicale, rigorosamente natalizio, preparato da Dj David e dall’Associazione CreativeArt.

Ciò che in tutti questi anni è rimasto assolutamente invariato è la quota di partecipazione, interamente devoluta in beneficenza: 8 euro con abito da Babbo Natale o 3 euro con abito proprio o solo cappellino. Per tutti il ristoro a fine gara: panettone e cioccolata.

E’ possibile pre-iscriversi o prenotare gli abiti (fino ad esaurimento scorte) contattando il Villaggio Sos Vicenza allo 0444.513585 o via mail a info@villaggiososvicenza.it e poi direttamente venerdì 20 presso il piccolo villaggio della partenza in piazza Matteotti.

Premi e omaggi saranno destinati ai costumi più creativi e divertenti, non solo per i primi arrivati ma per il più giovane, il più anziano, le Associazioni, le scuole e i gruppi più numerosi, una modalità un po’ fuori dagli schemi. Piccoli doni e ringraziamenti saranno offerti da Coni Point Vicenza, Aics, PuroSport e Pane Quotidiano il panificio creato dai Villaggi Sos Vicenza.