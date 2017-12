Corsa dei Babbi Natale ad Asiago

Domenica 17 dicembre alle 10 si terrà nell'Altopiano dei 7 Comuni la Corsa dei Babbi Natale, una corsa/camminata podistica non competitiva di 5 o 10 km nel centro storido e dintorni di Asiago oltre alla gara dei bambini di 1 km.

Ritrovo in piazza del Duomo per la partecipazione alla corsa in costume da Babbo Natale. Iscrizioni anche il giorno della gara dalle 8 in piazza fino ad esaurimento costumi.

