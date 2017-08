"Corrinconca 2017": podistica serale non competitiva di 8 km. a Thiene

GUIDA PODISMO: CORSE - MARCE - MARATONE NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 4 - 6 AGOSTO

In occasione della "Festa di San Gaetano in Conca", mercoledì 2 agosto alle ore 19.30 si svolgerà la "Corrinconca 2017", gara podistica serale non competitiva di 8 chilometri in un circuito percorso due volte nei dintorni di Conca di Thiene. La quarta edizione della corsa partirà come da tradizione dal Palazzetto Robur in via San Gaetano 87 nei pressi del patronato. Previsti un ristoro dopo il primo giro e uno finale nello stand della sagra con "Pasta Party". Premi in natura con prodotti locali per i primi 5 classificati uomini e donne. Cronometraggio e classifiche saranno effettuate da volontari. Potranno partecipare tutti gli atleti tesserati e non maggiorenni, mentre per gli under 18 ci vorrà la dichiarazione di responsabilità firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Alle 18.45 partirà la "Mini Run Corrinconca" per i ragazzi nati dal 2002 al 2007. A fine corsa continua la serata alla sagra nel ricco stand gastronomico con gli "Gnocchi de San Ghitan" e alle 22 il live di Virna Marangoni from "The Voice of Italy 2016", il talent show su Rai 2. La gara di svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Quota di iscrizione: 12 euro il giorno della gara (compreso piatto di gnocchi + bibita). Il ricavato sarà destinato in beneficenza alla Parrocchia di Maria Ausiliatrice Contatti: 333.6025397. Info: www.concaweb.it

