Corri x Vicenza - Christmas Edition. 10 km. tra Riviera Berica e centro storico

Sabato 23 dicembre alle 9 a Campo Marzo di Vicenza Corri Babbo Natale Corri da un’iniziativa di Atletica Vicentina che propone una speciale Corri x Vicenza - Christmas Edition aperta a tutti i runners, che saranno accompagnati per una decina di chilometri lungo la Riviera Berica per poi unirsi ai partecipanti della corsa tradizionale dei babbi con un ha centinaio di persone, già iscritte.

Poi alle 10.45 a Campo Marzo partirà anche Corri Babbo Natale Corri 2017 - dodicesima edizione, corsa a passo libero di 2 chilometri, aperta a tutti dagli sportivi alle famiglie, per l'evento conclusivo di Vicenza - Città Europea dello Sport, premiata come seconda in Italia e quarta in Europa con ritrovo a partire dalle 10 e partenza dall'esedra verso viale Eritenio vicino al Bar Smeraldo. A seguire musica con dj set e Creative Art, oltre al caldo ristoro con cioccolata e pandori offerti dalla Pasticceria Loison. Premi per i costumi più creativi e divertenti, omaggi e riconoscimenti non solo per i primi arrivati ma per il più giovane, il più anziano, le associazioni e i gruppi più numerosi.

TRENINO DI NATALE. L'evento sportivo sarà presentato da Elisa Santucci di Vicenza Press e avrà una simpatica novità quest’anno: grazie alla collaborazione della ditta Gomma Magica snc di Cavaliere Lino & C, sarà aperta dal Trenino di Natale, che trasporterà come ospiti d’onore, alcuni assistiti da associazioni vicentine(la gran parte con difficoltà motorie). La manifestazione è organizzata dall’assessorato alla formazione del comune di Vicenza, in collaborazione con l’associazione di volontariato dei giornalisti Vicenza Press e con Atletica Vicentina Run, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Ambito territoriale VIII di Vicenza, di Coni Point Vicenza e Aics Vicenza.

