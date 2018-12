Corri Babbo Natale corri 2018, 13^ edizione

Corri Babbo Natale Corri, arrivata quest’anno alla tredicesima edizione, si sposta tutta nel centro storico con partenza e arrivo in piazza Matteotti. Venerdì 21 dicembre partenza alle 10.

Sarà un’occasione per fare festa insieme con migliaia di Babbi Natale pronti a godersi il centro storico e a portare tanta allegria, contribuendo alla raccolta di fondi a scopo benefico per i Villaggi Sos Onlus e per l’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo guidata dal vicentino Alessandro Frigiola.

Programma

La corsa, meglio ancora passeggiata per il centro a passo libero, rimane, come da tradizione, di circa 2 chilometri, quindi aperta a tutti, dagli sportivi alle famiglie, e sarà presentata da Elisa Santucci di Vicenza Press con l’accompagnamento musicale, rigorosamente natalizio, preparato da Dj David e dall’associazione CreativeArt.

Ciò che in tutti questi anni è rimasto assolutamente invariato è la quota di partecipazione, interamente devoluta in beneficenza: 8 euro con abito da Babbo Natale o 3 euro con abito proprio o solo cappellino.

Per tutti è previsto un ristoro a fine gara a base di panettone e cioccolata.

È possibile pre-iscriversi direttamente venerdì 21 presso il piccolo villaggio della partenza in piazza Matteotti.

Premi e omaggi saranno destinati ai costumi più creativi e divertenti, non solo per i primi arrivati ma per il più giovane, il più anziano, le associazioni, le scuole e i gruppi più numerosi.

Piccoli doni e ringraziamenti saranno offerti dai partner Decathlon, PuroSport, Pane Quotidiano il panificio creato dai Villaggi Sos Vicenza.

Iniziativa a scopo benefico

Il serpentone dei Babbi Natale attraverserà anche il Villaggio del Natale del Dono, in corso Fogazzaro: si tratta di un progetto del CSV Vicenza e di Radio Vicenza, che coinvolge moltissime associazioni benefiche del territorio e che riserverà un’accoglienza particolare ai Babbi all'insegna di una bellissima sinergia del mondo del volontariato in un periodo, quale quello natalizio, spesso troppo caratterizzato da logiche commerciali.