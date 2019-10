“Corpi migranti”: mostra fotografica alla libreria Galla

“Corpi migranti” è un reportage fotografico che documenta un angolo poco indagato del fenomeno immigrazione: la gestione della morte e dei corpi dei migranti deceduti in mare e recuperati. Sepolture, lavoro di identificazione, il lutto impossibile delle famiglie dei dispersi. È stata definita “fotografia chirurgica”. Con una prospettiva inusuale e immagini lontane da ciò che l'immaginario collettivo è abituato a vedere, questo lavoro consente di guardare al tema con altri occhi, andando oltre l'attuale dicotomia tra “pro” e “contro” l'immigrazione; le fotografie, le storie che stanno dietro, portano a guardare noi stessi come davanti a uno specchio e a interrogarci sulle nostre convinzioni e su quale società vogliamo essere, ora e in futuro.

Il lavoro “Corpi migranti”, pubblicato in Francia, Germania, Spagna, Inghilterra e Italia, nel 2018 è secondo classificato al premio Visa dell'Ani (Association Nationale Iconographes) al Festival Visa pour l'Image di Perpignan. Esposto a Parigi all'Ecole de Photographie des Gobelins, a Londra alla P21 Gallery e in diverse città italiane.

MAX HIRZEL - Diplomato in fotografia all’I.E.D. di Milano, ha realizzato reportage in diversi paesi di Africa e Medio Oriente, ma anche India e Brasile, Polonia ed Estonia, senza tralasciare l’Italia, dove si è concentrato il suo lavoro negli ultimi anni. Dal 2012 è membro dell’agenzia francese Haytham Pictures, distribuita da REA. Vanta pubblicazioni su riviste di più paesi, tra cui The Guardian, 6Mois, Polka Magazine, Der Spiegel, Al Jazeera, BBC on line, Il Venerdì di Repubblica, Internazionale, Sportweek, Pelèrin, Le Nouvel Obs, l’Humanité, Le Point, La Croix.

"CORPI MIGRANTI" - mostra fotografica di Max Hirzel

* 2-16 ottobre, orario 9-20, presso la Libreria Galla (Corso Palladio 11, Vicenza)