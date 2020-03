Coronavirus Vicenza: arcobaleni appesi, lumini accesi alle finestre

In questi giorni è partita, dai social e nelle chat, un’emozionante iniziativa: colorare su un cartellone, lenzuolo o foglio di carta un arcobaleno con la scritta “Andrà tutto bene”, da appendere alla finestra o dal balcone come messaggio di speranza per un futuro migliore. Sui balconi vicentini ci sono tanti arcobaleni sulle finestre disegnati dai bambini e lumini accesi la sera.

I bambini restano a casa, niente scuola, niente parco, tra le famiglie si diffonde questa bella iniziativa insieme ai lumini da accendere la sera fuori dalla finestra.

Gli arcobaleni delle famiglie

L'iniziativa consiste nel coinvolgere i bambini nel disegnare su un cartellone o su un lenzuolo un grande arcobaleno, aggiungendo il messaggio di speranza che in questi giorni si sta diffondendo ovunque "Andrà tutto bene". I grandi arcobaleni delle famiglie andranno poi appesi a balconi e finestre sabato 14 marzo per un momento creativo, di speranza e di unione, anche a distanza.

"A volte le parole non bastano...e allora ci vogliono i bimbi, i colori e le emozioni...". L'iniziativa ha raggiunto in breve tempo anche tante famiglie vicentine. Non resta che affacciarsi alla finestra questo sabato per ammirare gli arcobaleni dei bambini e delle famiglie, colorati e ricchi di speranza e positività.

I lumini alle finestre

Ogni sera alle ore 21 sui balconi delle case potete vedere dei lumini accesi. La proposta che sta correndo via social, via whatsapp e sul web, invita tutti gli italiani ad accendere una candela sui davanzali, sui balconi o nei giardini. Si tratta di un gesto solidale, per dare speranza che #tuttoandràbene.

