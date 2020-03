Coronavirus Vicenza: accendi un lumino

Tra le famiglie vicentine si diffonde la bella iniziativa di accendere un lumino la sera fuori dalla finestra. Insieme ce la faremo.

I lumini alle finestre

Ogni sera alle ore 21 sui balconi delle case potete vedere dei lumini accesi. La proposta che sta correndo via social, via whatsapp e sul web, invita tutti gli italiani ad accendere una candela sui davanzali, sui balconi o nei giardini. Si tratta di un gesto solidale, per dare speranza che #tuttoandràbene.

In un momento nel quale ogni forma di comunione e aggregazione è doverosamente proibita o limitata possiamo trovare un modo per dirci che comunque non siamo soli? La luce vuole essere proprio questo messaggio.

In questa famiglia, in questa casa stiamo vivendo le stesse preoccupazioni e le stesse paure, e accanto a queste emozioni c'è un pensiero bello o una preghiera per chi crede e sta vivendo la stessa situazione. Una luce che ci unisce tutti. Sarebbe significativo vedere questo in tante case o famiglie, soprattutto per le persone anziane e malate. "Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza"

Gli arcobaleni delle famiglie

L'iniziativa consiste nel coinvolgere i bambini nel disegnare su un cartellone o su un lenzuolo un grande arcobaleno, aggiungendo il messaggio di speranza che in questi giorni si sta diffondendo ovunque "Andrà tutto bene". I grandi arcobaleni delle famiglie andranno poi appesi a balconi e finestre sabato 14 marzo per un momento creativo, di speranza e di unione, anche a distanza.

"A volte le parole non bastano...e allora ci vogliono i bimbi, i colori e le emozioni...". L'iniziativa ha raggiunto in breve tempo anche tante famiglie vicentine. Non resta che affacciarsi alla finestra questo sabato per ammirare gli arcobaleni dei bambini e delle famiglie, colorati e ricchi di speranza e positività.

