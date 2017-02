"Cornice di Coriandoli": laboratori di Carnevale a "Il Grifone Shopping Center"

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Dal lunedì 20 a venerdì 24 febbraio il centro commerciale "Il Grifone Shopping Center" di Bassano del Grappa in via Capitelvecchio 88 organizza il laboratorio di Carnevale per bambini "Cornice di Coriandoli". Verrà realizzata una bellissima cornice con tanti coriandoli: basterà scattare una fotografia in maschera e incorniciarla. Giovedì 23 febbraio è previsto il laboratorio-gioco "Strizza Palloncini". Partecipazione gratuita.

ELENCO LABORATORI