Contrappunti di emozioni a Villa Caldogno

Performance di pittura di Lorena Ulpiani nel pomeriggio di sabato 28 e domenica 29 settembre, a partire dalle 15, nel Bunker di Villa Caldogno (Caldogno, Vi), nella Sala rettangolare, nell’ambito della personale “Contrappunti di emozioni, viaggio nel colore. Dialoghi astratti con Carla Prina” in corso fino al 6 ottobre. La performance si ispira al gruppo del “Disformismo controllato”, nato nelle Marche, ad Ascoli Piceno con il quale la pittrice, padovana ma di origine ascolana, è in contatto.



Il “Disformismo controllato” prevede l’intervento di più autori su una stessa opera, a rotazione, fino a quanto tutti non sono d’accordo sul fatto che l’opera sia pronta per essere firmata e dichiarata finita.



La performance si svilupperà in due momenti. Quello di un’opera a più mani, condotta da Lorena Ulpiani ma con la partecipazione di altri autori, tra i quali alcuni stranieri che per laprima volta visitano Caldogno e il Bunker. E quello nel quale, la pittrice padovana, ruotando le prospettive, “disformerà” se stessa in chiave introspettiva, fino al raggiungimento dell’equilibrio tra energia e materia, nel colore.



Entrambe le opere nasceranno su musiche di Emiliano Albani, compositore, pittore, scrittore ascolano che ha anche dedicato un brano al Bunker; Albani è tra i fondatori del gruppo “Disformismo”.



I posti per il pubblico sono limitati a 55



per prenotare o per maggiori informazioni info@lorenaulpiani.it precisando Bunker nell'oggetto



progetto a cura di Pier Luigi Gentilini



mostra con il Patrocinio del Comune di Caldogno

in collaborazione con Ancis Aureliano Onlus - Dottor Clown Italia

Gallery