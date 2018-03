Contest Miglior premio WTFF - Working Title Film Festival

Partecipa al contest per l'ideazione e la realizzazione del progetto più innovativo per il premio che verrà assegnato ai migliori film della terza edizione di WTFF, festival del cinema del lavoro in programma dal 27 aprile al 1 maggio a Vicenza



Potrai partecipare fisicamente nella sede del FabLab Dueville nei giorni 19-21-22 marzo dalle 20.00, oppure puoi inviare i tuoi progetti a contatto@fablabdueville.or g.



Potresti vincere un buono del valore di 50€ da spendere in corsi o in ore macchina presso il FabLab Dueville



Inoltre WTFF ti darà la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli del festival, che si terrà presso il ridotto del Teatro Comunale di Vicenza e allo spazio Exworks, oltre a partecipare come ospite speciale alla premiazione.



Ricorda infine che i premi dovranno essere realizzabili con gli strumenti del FabLab come stampanti 3D, Lasercut, CnC

L'articolo principale sul Working Title Film Festival : http://www.vicenzatoday.it/eventi/cinema/working-title-film-festival.html