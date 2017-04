"Contaminazioni": le ricette innovative sull'asparago bianco a Bassano del Grappa

In occasione della manifestazione enogastronomica "Asparagus" (22-25 aprile), lunedì 24 aprile alle ore 15 si terrà al Museo Civico di Bassano del Grappa l'incontro "Contaminazioni" curato da Luigi Cremona, giornalista del settore culinario, con 4 chef invitati ad interpretare l’Asparago bianco di Bassano DOP in modo innovativo e creativo. Le ricette saranno eseguite dal vivo con show cooking e commentate in diretta da Luigi Cremona. I piatti saranno abbinati rispettivamente ad un vino, ad un distillato e ad un cocktail. Interverranno gli chef Marco Bottega (Amint Resort - Roma), Nikita Sergeev (L'Arcade - Fermo), Simone Cipriani (Essenziale - Firenze), Takeshi Iwai (Ada e Augusto - Milano). L'evento sarà preceduto alle 11.30 dalla fase finale del 6° Concorso Regionale "Giovani Ricette con l'Asparago Bianco di Bassano DOP". Alle 17 ci sarà la fase finale del concorso "Bar Contest Cocktail all’Asparago Bianco di Bassano DOP", organizzato da F.lli Poggiana.

