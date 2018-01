Consigli sul Lato B dell'Amore ad Isola Vicentina

Giovedì 25 gennaio alle 22.30 è in programma ad Isola Vicentina il coso Consigli sul Lato B dell'Amore a cura di Xiomara Leiva per le coppie, che in intimità vogliano fare l'amore in maniera diversa.

Il sesso anale è richiesto molto, ma spesso le coppie si trovano a vivere 2 situazioni:

a. non si fa - b. si fa male

Senza generaizzare la percentuale più alta delle coppie non conosce bene i motivi per cui non si fa e soprattutto come approcciarsi a tale zona del corpo.

In questo corso, che si svolgerà on line su una piattaforma con anonimato delle persone partecipanti, della durata di un'ora si indicheranno i suggerimenti per poter provare nella propria intimità, senza sorprese e con appagamento. Allo stesso tempo sarà possibile fare domande o interventi a voce o scritti.

E' richiesta l'iscrizione via e-mail: info@erosperpiacere.it

Costo: 10 euro a persona.

Informazioni: 349.5816114 Xiomara - www.erosperpiacere.it