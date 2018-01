"Conosci te stesso" per capirsi, migliorare e crescere ad Arzignano

Conosci te stesso: un corso per aiutarci a capire e dare senso alla nostra esistenza con 4 appuntamenti il sabato mattina, dal 3 febbraio

La vita di ciascuno di noi è un percorso scandito da tappe, che ognuno deve saper riconoscere e affrontare al meglio per riuscire a dare senso alla propria esistenza. L’essenza di questo viaggio è espressa da queste domande:

Come possiamo vivere una vita ricca di significato e senso?

A quale più profonda esistenza siamo chiamati?

Come possiamo rispondere a questa chiamata?

Sono la riedizione di antichissimi quesiti che l’uomo da sempre si è posto: Chi siamo? Perché esistiamo? Dove andiamo?

Già l’antico oracolo di Delfi ammoniva: conosci te stesso! Il viaggio dell’eroe è la metafora che accomuna tutti questi percorsi personali a livello universale.

Il corso propone un percorso di crescita personale che parte dalla presa di consapevolezza di una chiamata (missione) e ci spinge in un viaggio attraverso terre ignote (le proprie ombre) per rinascere a vita nuova, per incontrare se stessi.

1. L’inizio del viaggio: chiamati a uno scopo più grande di noi

2. Reticenze e dubbi: la lotta contro il nemico più grande: noi stessi

3. Non siamo mai soli: sponsorship, archetipi e mentori

4. Rinascere: trasformazioni vitali

Docente: Mario Bonfanti, libero professionista specializzato in Mediazione Familiare, Programmazione neurolinguistica, Yoga della risata, Comunicazione non violenta e tecniche di crescita personale. In costante aggiornamento ed evoluzione ha collaborato alla nascita e allo sviluppo di diversi progetti educativi e di miglioramento personale in tutta Italia. Lavora con singoli, coppie e gruppi con l’obiettivo di “insegnare” a rendere più felice e appagante la propria vita, migliorare la comunicazione, fare chiarezza dentro di se, darsi obiettivi ben definiti e definire un piano di azione per raggiungerli, ri-orientare la propria vita in linea con propri valori e bisogni, nel rispetto anche di quelli degli altri…in sintesi, migliorarsi e crescere.

Date: sabato 3, 10, 17 e 24 febbraio / Orario: 9.00 – 12.00

Iscrizioni: entro lunedì 29 gennaio - Costo: 60 euro - Età minima: 20 anni

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni - Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone

ISCRIZIONI: E’ possibile pre-iscriversi telefonicamente allo 0444.673833 - 0444.476609 o tramite e-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it -ig@comune.arzignano.vi.it - L’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento della quota di iscrizione.

PAGAMENTI:

- In CONTANTI o BANCOMAT (novità!!!) presso lo sportello Informagiovani, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

- Con BOLLETTINO POSTALE disponibile anche in Biblioteca C/C POSTALE N. 000009130497

Intestare a Cooperativa Studio Progetto Soc. Coop. Soc. Onlus via Monte Ortigara, 115/b 36073 Cornedo Vicentino

- Con BONIFICO BANCARIO

IBAN: IT59 X083 9960 8200 0000 0112 392

Intestare a Cooperativa Studio Progetto Soc. Coop. Soc. Onlus via Monte Ortigara, 115/b, 36073 Cornedo Vicentino

ATTENZIONE: Chi paga con Bollettino Postale o Bonifico Bancario deve indicare nella causale il nome e cognome di chi frequenterà il corso, il titolo esatto del corso, il periodo e luogo (Biblioteca di Arzignano) dove si terrà il corso stesso. Inviare o consegnare ad Informagiovani la copia dell’avvenuto pagamento

Info: Biblioteca: 0444.673833 – biblioteca@comune.arzignano.vi.it / Informagiovani: 0444.476609 – ig@comune.arzignano.vi.it