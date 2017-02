"Congiunzione di Luna, Venere, Marte": ciaspolata di astrotrekking ad Asiago

Sabato 4 marzo Asiago Guide organizza la ciaspolata notturna di astrotrekking "La Congiunzione di Luna, Venere, Marte" nell'Altopiano dei Sette Comuni. Nei periodi tra febbraio e marzo il cielo regala splendidi fenomeni da osservare, come la congiunzione tra la Luna, una falce in fase crescente, ed i pianeti Venere e Marte, tutti ben visibili ad occhio nudo (in realtà in prossimità c’è anche Nettuno, ma lo si scorge solo con il telescopio). Sarà possibile osservare i tre astri sono tutti raggruppati a sudovest. Insieme all’esperto astrofilo Gianluca di Luccio con i suoi strumenti astronomici, si potrà osservare questa particolarità e sentire come nel tempo e nella storia questi fenomeni abbiano influenzato l’uomo e la sua fantasia. Ritrovo alle 17.30 al parcheggio del Consorzio dei Caseifici di Asiago in via Francesco Baracca. Difficoltà: 2 su una scala da 1 a 5. Durata dell’escursione: mezza giornata. Spostamento con mezzo proprio. Da portare con sè: scarponcini da montagna (no moon boot), pantaloni lunghi (no jeans), vestiario a strati per le temperature molto rigide, acqua o tè caldo. Costo guida + assicurazione: 15 euro adulti - 10 euro per i bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Eventuale noleggio ciaspole 5 euro. Prenotazione obbligatoria: 347.1836825.

ELENCO ESCURSIONI