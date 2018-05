Conferenza del grande architetto inglese David Chipperfield al Teatro Comunale di Vicenza

Un’occasione da non perdere per capire l’architettura moderna e conoscere da vicino uno dei grandi architetti contemporanei.

Sabato 26 maggio dalle 11.00 alle 13.00 Sir David Chipperfield sarà al Teatro Comunale di Vicenza per una conferenza aperta al pubblico (prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it) per illustrare la sua visione dell’architettura e le modalità di lavoro dei suoi 4 studi internazionali.

Dopo l’inaugurazione della mostra in Basilica Palladiana, avvenuta l’11 maggio, l’architetto torna così in Veneto per l’apertura della Biennale di Architettura di Venezia.

A Vicenza, dopo la lecture al Teatro Olimpico, anche l’evento del Comunale diventa un corollario alla mostra in Basilica Palladiana che espone i progetti in corso di realizzazione o appena ultimati degli studi internazionali di David Chipperfield.

Dall’isola dei musei di Berlino al cuore di Seul, dalla Cavea Arcari sui colli Berici al negozio di Valentino in Fifth Avenue a New York, la mostra accompagna il visitatore in giro per il mondo alla scoperta di manufatti di architettura sempre in profonda e rispettosa relazione con I luoghi in cui prendono vita.

Un viaggio virtuale che si fa reale quando i modelli prendono la forma di interi quartieri, come quello raffigurante l’area della capitale della Corea del Sud in cui si insedierà la società Amorpacific.

Un’attenta riproduzione del contesto che viene ripresa anche nei modelli esposti, realizzati nei materiali originali di fabbricazione, per coglierne al meglio la resa finale: marmi di diversi colori e provenienze, svariate essenze di legname caratterizzano i progetti esposti.

Come ha dichiarato lo stesso Chipperfield, non si tratta di un’esposizione monografica, ma della dimostrazione di un metodo di lavoro ancora “artigianale” che vede l’architetto mediare tra manufatti e persone, tra contesto urbano e cittadini, facilitando le relazioni sociali. Un processo in cui ogni singolo progetto si trasforma in un’opera di collaborazione e contaminazione di idee, riunite in una storia comune, in contesti e ideali collettivi.

Coadiuvato da immagini e disegni, nell’incontro di sabato 26 maggio al Teatro Comunale di Vicenza, David Chipperfiled illustrerà le peculiarità del suo approccio all’architettura e la filosofia ‘sociale’ che sostiene I suoi lavori, caratteristiche che gli sono valse più di 100 riconoscimenti internazionali, tra cui la medaglia d’oro del Royal Institute of British Architects e il Premio Imperiale della Japan Art Association.

La conferenza di sabato 26 maggio alle 11.00 al Teatro Comunale di Vicenza sarà in lingua inglese; l’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it

La partecipazione all’evento è valida per l’acquisizione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri.

La mostra ‘David Chipperfield Architects Works 2018’ in Basilica Palladiana, in Piazza dei Signori, a Vicenza, sarà aperta al pubblico fino a domenica 2 Settembre 2018. Gli orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20, chiuso il lunedì. Sono previste aperture prolungate straordinarie (fino alle 23) per sabato 26 maggio.

I biglietti costano: intero 12 €, ridotto 8 €, online € 10 (fino al 10 giugno solo su vivaticket.it); sono previste riduzioni per studenti universitari con tessera, gli over 65, i nati dopo il 01/01/1999, gli iscritti all’Ordine Architetti di Vicenza con tessera, gruppi di almeno 15 persone, dipendenti e agenti del Gruppo Generali.

I biglietti per la mostra sono in vendita nella biglietteria della Basilica Palladiana e online su www.vivaticket.it

foto mostra di Richard Davies, foto David Chipperfield di Ingrid Von Kruse

Info mostra

Tel. +39 0444 323181 (in orario di apertura)

chipperfield.abacoarchitettura.org

https://www.facebook.com/Abacoarchitettura/

David Chipperfield Architects