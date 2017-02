Concorso gratuito "Un Selfie con il Cavallo, il Cane o il Gatto!"

Evento gratuito e riservato a tutti i residenti il territorio della Repubblica Italiana sino ai 14 anni compiuti. Manda il selfie con il tuo cavallo, con il tuo cane o con il tuo gatto a "Clop". Clop lo pubblicherà sul suo sito ed i tre selfie che avranno il maggior numero di voti vinceranno un gioiello della collezione S'Agapò! Partecipare è gratis ed è facile, facilissimo! Devi solo fare un selfie con il tuo cavallo, cane o gatto e mandarlo a concorso@mondoclop.com entro il 30 aprile 2017 con il tuo nome, il nome del tuo cavallo, cane o gatto. "Clop" premierà i tre selfie con il maggior numero di preferenze al 15 maggio 2017 insieme all'Attestato della Vittoria con il selfie, un gioiello della linea S'Agapò e un libro sul cavallo! Per partecipare: https://blog.mondoclop.com/index.php/selfie/ La nostra associazione, senza scopo di lucro, né cavalli né interessi nel cavallo, lavora per far conoscere questo straordinario animale ai più piccoli.

