Festa della Musica con Vicenza in Lirica nella chiesa di Santa Corona

Tornano in concerti dal vivo: domenica 21 giugno lo Stabat Mater di Scarlatti nella chiesa di Santa Corona a Vicenza. In quest’anno speciale, in cui lo smarrimento e la paura per il futuro della musica a volte sono stati poco gestibili, il Festival Vicenza in Lirica resta vicino al suo pubblico e ai suoi artisti. Ora, in coincidenza con l’apertura dei teatri e nonostante il perdurare delle incertezze, l'associazione Concetto Armonico, in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, propone un concerto speciale domenica 21 giugno alle 18 con al centro lo Stabat Mater di Alessandro Scarlatti eseguito Ensemble Barocco del Festival Vicenza in Lirica, con Carlo Steno Rossi, maestro concertatore e direttore, Caterina Meldolesi, soprano e Maria Elena Pepi, mezzosoprano.

La scelta di fare eseguire lo Stabat Mater di Alessandro Scarlatti, uno dei capolavori del Barocco italiano, assume un significato profondo, che va oltre la “festa” e diventa commozione, commemorazione, raccoglimento atto a dare la forza di ripartire. Vicenza in Lirica per l'occasione si avvale dei sostenitori di sempre, degli associati di Concetto Armonico che organizza il Festival e questo concerto, dell’amicizia degli artisti della lirica da sempre vicini al Festival, ma anche dell’entusiasmo dei giovani talenti.

La commemorazione si colora di voglia di fare per i giovani: il ricavato sarà destinato alle borse di studio per i giovani cantanti lirici che, in questo difficile momento, non hanno potuto lavorare. Il loro sogno deve continuare e Vicenza il Lirica vuole aiutarli perché si trasformi in realtà.

Lo Stabat Mater di Scarlatti sarà preceduto dall’esecuzione della Sinfonia a tre op. 2 n. 5 di Nicola Porpora, sempre affidata agli ottimi musicisti dell’Ensemble Barocco del Festival: Matteo Zanatto, violino primo; Laura Scipioni, violino secondo; Emanuele Marcante, viola; Gioele Gusbarti, violoncello; Fabio Conte, violone; Carlo Steno Rossi, cembalo e concertazione.

Il programma tutto italiano assume un ulteriore significato sotto il profilo musicale, celebrando due dei nostri massimi compositori, che tra '600 e '700 fecero grande la musica italiana in tutta Europa. Così, all’eleganza cantabile della pagina di Nicola Porpora faranno da contraltare la profondità spirituale e il taglio impeccabile dello Stabat Mater di Alessandro Scarlatti. In questo secondo brano in programma, ai musicisti dell’Ensemble si aggiungeranno le voci giovani e talentuose del soprano Caterina Meldolesi e del mezzosoprano Maria Elena Pepi.

Come previsto dalle linee guida per il contenimento del Coronavirus, l'accesso è previsto per un massimo di 120 persone. È obbligatorio indossare la mascherina durante tutta la durata del concerto. All'ingresso sarà necessario sanificare le mani con il gel a disposizione.

Sarà misurata la temperatura corporea: al superamento di 37,5°C non sarà consentito l'accesso.

Ingresso, posto unico nominativo: 15 euro

Prenotazioni biglietti: 349 620 9712, info@concettoarmonico.it

Prevendita: www.vivaticket.it