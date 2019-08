Concerto tributo ai Pink Floyd con Wit Matrix

SABATO 18 GENNAIO 2020



Un nuovo spettacolo dei Wit Matrix, la tribute band vicentina dei Pink Floyd.



Una nuova prospettiva dove le immagini e la musica avvolgeranno gli spettatori per ricreare le tipiche atmosfere da sogno dei Pink Floyd , dove anche il pubblico sarà protagonista del concerto. Uno spettacolo coinvolgente, ricco di emozioni da vedere e sentire.



Nella serata saranno proposte le grandi hit della storica band inglese tratte dai leggendari album ” the dark side of the moon “, ” the wall “, “wish you were here”, ” division bell ” e altri ancora, le canzoni dei Pink Floyd che ormai possiamo definire opere, hanno attraversato quattro decenni di storia della musica, mantenendo costante l’interesse del pubblico nei loro confronti, motivo per cui lo spettacolo è adatto a tutte le fasce d’età. Al seguito degli artisti, naturalmente, lo staff di professionisti formato da tecnici video e luci così come da ingegneri del suono, per contribuire a dare allo spettacolo la giusta imponenza studiato com’è nei minimi particolari coordinati dalla regia di Emilio Noaro.



“Wit Matrix”, formati da 10 elementi, affrontano la scena con al basso Claudio Palliati, alla chitarra solista Nico Pendin, a quella ritmica e stell guitar Andrea Tadiotto, alle tastiere Claudio Tiso, Alessandro Farina il polistrumentista del gruppo al sax e flauto traverso e chitarra, Andrea Bassan percussioni e batteria, voce solista di Mirko Zanotto, le tre coriste Antonia Pia, Serena Pasinato, Marta Melchiorri.





PREZZI:



Prezzo Unico: € 18,00 + € 2,00 d.p



Acquisti Online, Acquisti da Call Center (Tel. 199 20 80 02) oppure Prenotazioni Telefoniche (Tel. 338 18 26 765 oppure Tel. 0445 40 19 09): € 18,00 + € 3,00 d.p

Call Center attivo da Lunedì a Domenica dalle 10.00 alle 21.00



PREVENDITE DISPONIBILI PRESSO:



– Teatro Super, Viale Trento 28, Valdagno

Giovedì, Martedì e Venerdì dalle 20.30 alle 23.00

Mercoledì e Sabato dalle 18.30 alle 23.00

Domenica dalle 15.00 alle 23.00

CHIUSO LUNEDI

Info: valdagno@cinemotion.in – Tel. 0445 401909



– Filmusica, Viale Trento 37/39, Valdagno

Lunedì dalle 15.30 alle 19.30

Da Martedì a Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

CHIUSO LUNEDI MATTINA E DOMENICA

info@filmusica.it – Tel. 0445 403721