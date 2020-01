Concerto per il nuovo anno con l’Orchestra da Camera “Lorenzo Da Ponte” a Bassano

Comincia un nuovo anno, e come da tradizione la Città di Bassano lo festeggia con un avvio in musica: il 5 gennaio alle 20.30 alla Chiesa di San Francesco si terrà il Concerto per il Nuovo Anno dell’Orchestra “Lorenzo Da Ponte” diretta dal Maestro Roberto Zarpellon.

D’eccezione il programma della serata, che prevede l’esecuzione della 5^ Sinfonia di Beethoven, in occasione del 250^ anniversario della sua nascita. La quinta è la più eseguita e la più universalmente riconosciuta fra le nove sinfonie composte da Beethoven, considerata il paradigma del sinfonismo: titanico, sublime, grandioso.

Un’opera maestosa, la cui stesura occupò un lungo periodo di tempo: dopo i primi abbozzi risalenti al 1804, il compositore la riprese nel 1807 e la completò solo nella primavera dell'anno successivo; una testimonianza della particolare cura e attenzione che Beethoven riservò al suo lavoro, frutto di un processo creativo lungo e sofferto. La «prima» della Quinta Sinfonia ebbe luogo il 22 dicembre 1808 nel celebre teatro viennese An der Wien sotto la direzione dello stesso autore.



L’apertura della serata sarà invece affidata alla Sinfonia Nr.35 in Re Maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, meglio nota come Sinfonia Haffner, composta da Mozart a Vienna nel luglio del 1782 e commissionata dagli Haffner, un'importante famiglia di Salisburgo, in occasione del conferimento di un titolo nobiliare a Sigmund Haffner.

Fra le pagine più celebri del repertorio classico, la «Haffner» esibisce i connotati di un puro e raffinato equilibrio compositivo, dispiegantesi attraverso un'omogenea e calibrata riduzione dei mezzi espressivi. Un’altra scelta musicale che coincide con un anniversario: i 250 anni dal primo viaggio di Mozart in Italia.

Infine l’Orchestra Da Ponte farà ascoltare al pubblico anche il Concerto per violino in La maggiore di Giuseppe Tartini, di cui nel 2020 ricorre il 250° anniversario della morte. Figura importante per la storia della musica italiana ed europea, fondatore della celebre scuola di violino di Padova, Tartini è celebre per essere stato un fine teorico musicale e compositore prolifico. La sua produzione musicale, in parte ancora inedita, conta oltre 200 manoscritti strumentali, circa 80 pubblicazioni e una trentina di scritti teorici.

L’Orchestra da Camera “Lorenzo Da Ponte” raggruppa alcuni dei migliori musicisti dell’area mitteleuropea, provenienti - inizialmente - dal Concentus Musicus Wien, dai Wiener Philharmoniker, dal Teatro dell’Opera di Zurigo, dalla Filarmonica della Scala, dall’Orchestra Mozart, dalla Chamber Orchestra of Europe, dall’Orchestra Sinfonica di Budapest e da altre formazioni europee. La compagine nasce e si costituisce a Bassano del Grappa nel 1984 con il nome Orchestra “Pro Arte Bassano” in occasione del I° Concerto di Capodanno. Il gruppo ha trasformato poi il nome in Orchestra da Camera Lorenzo Da Ponte, come omaggio al geniale librettista la cui fama è indissolubilmente legata a quella di Wolfgang Amadeus Mozart. Eredi dello spirito di questa importante figura del teatro musicale, che tanto ha contribuito allo sviluppo della cultura e dell´opera italiana nel mondo, i componenti dell’orchestra si prefiggono di coltivare e proseguire il rapporto privilegiato tra la cultura e la musica italiana e l’Europa, attraverso esecuzioni al tempo stesso fedeli al modello originale e all’avanguardia nel panorama internazionale.

La serata è promossa dalla Città di Bassano del Grappa, che chiude con questo appuntamento il cartellone di Feste di Incanto a Bassano.

Ingresso gratuito previo ritiro del tagliando all’Ufficio IAT in Piazza Garibaldi tel. 0424 519917