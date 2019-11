Concerto orchestra del Teatro Olimpico a Lonigo

Musica (fuori abbonamento)

CONCERTO DI DIPLOMA DEGLI STUDENTI DI DIREZIONE D’ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA “ARRIGO PEDROLLO”



L’Orchestra del Teatro Olimpico e il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza dedicano il concerto a due amici e sostenitori della musica, Giulia Cazzola e Carlo Morisani.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) Ouverture da Così fan tutte Kv 588

Sergej Prokofiev (1891 – 1953)

Concerto per violino e orchestra Nr. 2 op. 63 in Sol minore

direttore Gerardo Felisatti

violino solista Alessandro Cappelletto

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847) Sinfonia Nr. 1 op 11 in Do minore

direttore Atreiu Biasuzzi