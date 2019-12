Concerto natalizio dei Pueri Cantores: "L'incredibile viaggio di Pigafetta"

Il Coro con base a Isola Vicentina è uno dei migliori in Italia e si esibirà nel concerto di Natale nel Tempio di San Lorenzo a Vicenza domenica 22 dicembre alle ore 16, per l'occasione propone un viaggio di musica e parole su "L'incredibile viaggio di Pigafetta".



Il coro “Pueri Cantores” del Veneto diretto dal M° Roberto Fioretto svolge la sua attività in vari centri: a Vicenza (con filiali a Lonigo, Creazzo, Montecchio Maggiore e Isola Vicentina).

Ha partecipato a prestigiosi incontri musicali, festival internazionali e ha tenuto concerti nelle maggiori città d’Italia e d’Europa.

Ha collaborato con gli Enti Lirici “Arena di Verona”, “Fenice di Venezia”, “Teatro Real” di Madrid e qui ha cantato sotto la direzione di Maestri prestigiosi quali John Eliot Gardiner, Cesare Alfieri, Giuliano Carella, Yon Marin, Giuseppe Grazioli e Claudio Scimone.

Inoltre il coro ha tenuto concerti in diverse città italiane con prestigiose orchestre quali: “Orchestra Verdi di Milano, “I Solisti Veneti”, “I Musicali Affetti” e l’ “Orchestra del Teatro Olimpico” di Vicenza, “Orchestra Federale del Veneto” la “Philarmonia Veneta” e la “New York Chamber Orchestra”.

Ha inciso Compact-Disc; con l’esecuzione di due opere di Giovanni Battista Pergolesi: la sequenza “Stabat Mater Dolorosa”, e il Salmo CXII “Laudate Pueri Dominum” (in prima esecuzione mondiale); due “Magnificat” il primo di Vivaldi e l’altro di Galuppi, nonché un mottetto di Bach “Der Gerechte Kommt Um”, l’”Oratorio di Natale di Bach e il “Requiem” KV 626 di Mozart. Ha realizzato in teatri di prestigio nazionale varie opere come “Nabucco” di Giuseppe Verdi, “Il Flauto Magico” di Wolfgang Amadeus Mozart, e fiabe in musica come “Pollicino” di Henze, “Il Piccolo Spazzacamino” e “L’ Arca di Noé” di Benjamin Britten, “Pinocchio” e “La Piccola Fiammiferaia” di José Cura e “Hänsel e Gretel” di Engelbert Humperdinck.

Il 10 dicembre 2007 il coro ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Teatro Comunale di Vicenza esibendosi nell’ “Inno all Gioa” dalla IXª sinfonia di Beethoven. Da qualche anno collabora costantemente con l’orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza con la quale ha interpretato la Messa di Requiem di Giuseppe Verdi eseguita a Brescia, Vicenza e Rovigo e da due anni il Viva Verdi trasmesso da TVA Vicenza. Ogni anno tiene il tradizionale concerto dell’Epifania presso la Basilica dei Frari a Venezia.

Il coro ha partecipato a trasmissioni televisive su Rai 1, canale 5 e Rete 4.

Domenica 22 dicembre - ore 16.00

"L'incredibile viaggio di Pigafetta"

Concerto natalizio presso il

Tempio di San Lorenzo - Vicenza

Narratore: prof. Massimo Celegato

Soprano: Laura Vasta

Pianista: Chinami Matsushima