Concerto Gospel al Teatro Comunale di Vicenza

Un grande Evento proposto dai New Generation Gospel Crew in occasione dei festeggiamenti per il loro 10° anniversario di attività!

La serata benefica sarà in collaborazione con l’Associazione Vicenza For Children, con la straordinaria partecipazione della cantante inglese Lurine Cato, vincitrice di 2 MOBO Awards e finalista di Britain’s Got Talent 2018.

Un sound travolgente ed elegante, un concerto da vivere in prima persona con cuore e orecchie ben aperti.

Concerto Gospel - New Generation Gospel Crew

sabato dalle ore 20:45 alle 23:45

Teatro Comunale Città di Vicenza

Biglietti

www.teamforchildrenvicenza.it

Ingresso con prenotazione posti su donazione consapevole

Adulti - 10 €

Bambini fino a 11 anni - 6 €

Info su:

www.vicenzaforchildren.it

Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno dei progetti dell’Associazione.

Foto: Facebook