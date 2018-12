Orchestra del Concentus Musicus Patavinus

Soprano: Rosanna Lo Greco

Baritono: Maurizio Franceschetti

Maestro concertatore: Mauro Roveri



Programma:

- L. V. Beethoven - Sinfonia n.5 in do minore, op.67

- Musiche di W. A. Mozart e del tempo di Natale



Ingresso libero

Le donazioni saranno devolute ai progetti in Tanzania