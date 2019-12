Concerto di Natale con il Coro e Orchestra di Vicenza

Sabato prossimo 21 dicembre alle ore 16.30, presso la chiesa di san Gaetano in corso Palladio, si terrà il tradizionale Concerto di Natale che il Coro e Orchestra di Vicenza, diretti da Giuliano Fracasso, offrono alla città.

Aprirà lo splendido Gloria tratto dalla Messa di Gloria di Giacomo Puccini. Nel 1880 l’autore compose la messa per coro e orchestra come esercizio per il conseguimento del suo diploma di conservatorio. Anche se bene accolta all’epoca, l’opera, molto innovativa e concepita per un grande organico, non fu più eseguita. Puccini non pubblicò mai il manoscritto completo, che fu casualmente ritrovato a Lucca alla fine

della seconda guerra mondiale. Quindi solo dal 1952 la messa riprese ad esser eseguita.

Seguiranno celebri brani natalizi che, in una sorta di viaggio tra vari tempi, luoghi e lingue, creeranno una festosa atmosfera per avvicinare gli spettatori all’ evento del Natale.

Con questo concerto, il Coro e Orchestra di Vicenza chiudono la stagione 2019 che li ha visti impegnati in numerose esecuzioni di successo, pure all’estero.

La ricca programmazione per il 2020 prevede anche una significativa celebrazione di Ludwig van Beethoven, uno più grandi compositori di tutti i tempi, nel 350°anniversario dalla nascita.

Ingresso libero.