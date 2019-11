Concerto di musica sarda: Tenores di Neoneli

Uno spettacolo da non perdere domeniva a Isola vicentina, un omaggio a due grandi protagonisti dellla cultura sarda: i Tenores con la loro musica antica ed Emilio Lussu che scrisse pagine memorabili sulla guerra nei nostri monti.

Tenores di Neoneli è un gruppo storico del canto a tenore, che ha all'attivo centinaia di spettacoli in oltre trenta nazioni di cinque continenti.

Il canto a tenore, inserito dall'UNESCO tra i Patrimoni orali e immateriali dell'umanità, è uno dei più straordinari esempi di polifonia del Mediterraneo, per complessità, ricchezza timbrica e forza espressiva, uno stile vocale di grande fascino, primitivo e forte.

È realizzato da quattro voci maschili: boghe, mesu boghe, bassu e contra. Queste ultime due caratterizzano fortemente il canto con il loro suono gutturale dal sapore ancestrale.

Il maestro Orlando Mascia è polistrumentista, costruttore e collezionista di strumenti della tradizione. Ha suonato in tutto il mondo partecipando a diversi progetti di collaborazione. Anche suo figlio Eliseo è un eccellente polistrumentista, esperto in particolare in tamburelli.

L’Associazione “Grazia Deledda” di Vicenza domenica 24 novembre 2019, presso il Santuario di Santa Maria del Cengio* in Via del Convento 17 a Isola Vicentina, ha organizzato l’esibizione del gruppo Tenores di Neoneli, con la partecipazione di Orlando ed Eliseo Mascia alle launeddas e ad altri strumenti della tradizione sarda, che alle 10,30 animeranno la messa.

Alle 11,30, nel chiostro del convento, presenteranno lo spettacolo "LUSSU, un 'Omine una Vida", che narra vita e opera di Emilio Lussu, il capitano della Brigata Sassari.

*Fin dal 1192 un medievale registro elenca una cappella di Isola intitolata alla Madonna. Nel 1455 l’edificio, che era “toto ruinoso”, ricevette in dono della famiglia Zeno l’intero patrimonio che consentì la ristrutturazione della chiesa e la costruzione del primo nucleo del convento: il 25 giugno 1456 fra Battista di Normandia diede inizio a un’autonoma comunità religiosa conventuale sulla cengia di Isola.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

