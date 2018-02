Concerto di musica sacra a Montegaldella

Il 16 marzo prossimo, continuando un appuntamento annuale, ricorderemo Luciano Campesato con un concerto in sua memoria e per raccogliere fondi per il mantenimento dell’organo storico restaurato della nostra chiesa. L’organo è stato realizzato nel 1896 dalla ditta organaria Francesco, Alfredo e Antenore Zordan e fa parte integrante sia dal punto di vista architettonico, che estetico e liturgico della nostra Chiesa, la cui origine si può far risalire al periodo della dominazione longobarda. Dai documenti che riferiscono sulle Visite Pastorali, rilevati presso la Curia Vescovile di Padova, risulta che Montegaldella era già parrocchia fin dal 1425 “…con la sua bella Chiesa”.

Il concerto verrà eseguito dal M° Haig Vosgueritchian, nato a Gerusalemme e diplomato al Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza sotto la guida del M° Pierluigi Comparin conseguendo il Diploma Accademico di Secondo Livello. E’ stato il 1°Organista Armeno/Palestinese di Terra Santa a conseguire questo titolo.

Durante gli studi ha svolto numerosi servizi come Organista e Direttore di Coro nelle Basiliche del Santo Sepolcro, dell’Annunciazione di Nazareth, di Santa Caterina a Betlemme, presso la Chiesa di San Salvatore a Gerusalemme e di San Lazzaro a Betania. E’ stato Maestro di Cappella della Chiesa “Our Lady of the Atonement” a San Antonio in Texas – Stati Uniti d’America. Si è esibito in Concerto a Geusalemme, Stati Uniti d’America, Lituania e Olanda.

Il M° Vosgueritchian proporrà brani di compositori vissuti tra la fine del 1500 e l’inizio 1800 come Sweelinck, Frescobaldi, Pachelbel, Couperin, Pergolesi e Cimarosa. Concluderà il concerto con una sonata di Vincenzo Bellini.

Visitate il sito www.parrocchiamontegaldella.it per maggiori informazioni