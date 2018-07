Concerto Ancestrale di Gong Tibetano ad Asiago

Immersi in un contesto naturale magnifico, nella bellissima Val Giardini di Asiago, un'esperienza sonoro-meditativa comodamente sdraiati sul prato, accanto al bosco, con il profumo di fiori e del vento... vivremo un Viaggio Mistico straordinario, dove poter finalmente lasciare andare tutti i pensieri, le tensioni e farci accompagnare dai Sacri Suoni di Potenti ed Armonici strumenti ancestrali: GONG, CAMPANE TIBETANE, TAMBURI, CRISTALLI...

L'esperienza ci aiuterà a sciogliere anche importanti blocchi emozionali e mentali, permettendoci di rigenerare corpo e spirito.



Il CONCERTO (inzio ore 19.30) sarà rinforzato da un'affascinante e Rituale Tibetano di Purificazione.

L'esperienza è consigliata e per tutti.



NOTA: IN CASO DI MALTEMPO il Concerto si svolgerà ugualmente e al coperto in una bella sala all'interno della Casa Sant'Antonio.



Portare con sè una o due coperte e un tappettino, abiti comodi.



Contributo richiesto €. 20 (under 12 non pagano).



Necessaria PRENOTAZIONE (sms o whatsapp) al n. 3408750609.



DOVE: ASIAGO, presso CASA di SANT'ANTONIO, VAL GIARDNI.

Ampio parcheggio gratuito.





Evento realizzato in collaborazione tra Riccardo Fai (Gong Power - Piccolo Tibet Verona) e Eleonora Rodeghiero.