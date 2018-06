Zen Garden - U2 tribute band al Terzo Ponte di Bassano

ZEN GARDEN è il primo tributo agli U2 italiano che si possa definire noto e operante a livello mondiale, lavorando in Sud e Centro America, in Europa e in Russia.

Il fondatore e frontman Zeno Sala porta show U2 sui palchi di tutta Italia e all’estero ininterrottamente dal 1999 ad oggi come impersonatore di Bono Vox ed è il cantante italiano con la più lunga e continuativa esperienza di palco in questo ruolo.

INGRESSO CON TESSERA ARCI [ costo della tessera €5 ]

Pre-registrazione online per trovare la tessera pronta all’ingresso.

︎ CONTRIBUTO CONCERTO €5 COMPRENSIVO DI SOFT DRINK

Il Terzo Ponte è aperto dalle 19.30 per cena

Potrai scegliere tra menu à la carte o un’ampia selezione di snack, golosità, stuzzichini.

Per info e prenotazioni:

0424 504042

contatti@terzoponte.it