"Cascina Sound 2018" - il programma del festival musicale

Torna la musica in Cascina Irma: annunciato il tabellone di un appuntamento divenuto ormai imperdibile per gli amanti della musica dal vivo residenti nell'alto vicentino che ogni anno si radunano in gran numero per ascoltare dal vivo, gratuitamente, le nuove proposte musicali selezionate dagli organizzatori della kermesse per quattro date.



Si comincia, come detto, mercoledì 4 luglio: la serata inaugurale vedrà salire sul palco il complesso australiano Thunder Fox, quintetto psych-rock originario di Melbourne al primo tour europeo. Apertura di serata affidata agli Horrible Snack, giovanissimo power trio rock trentino che ha ben figurato con i propri live durante la stagione invernale.



Il secondo appuntamento è in programma martedì 10 luglio e vedrà alternarsi sul palco i veneziani Supertempo, con il loro powerpop dal ritmo frenetico, e i mantovani Yonic South, autori di un coinvolgente garage punk dal sapore retrò.



La terza serata è in programma mercoledì 18 luglio: apriranno le danze i giovani Donkey Genius, band originaria di Malo dalle sonorità indie Rock, seguiti da mantovani Dots con la loro miscela di funk-rock esplosiva.



La serata conclusiva, in programma mercoledì 25 luglio, sarà aperta dai Folks Stay Home, quartetto post rock originario della vicina Centrale, mentre ai padovani Kill Your Boyfriend (industrial rock) toccherà l'onore di chiudere il festival.



La grande novità di questa stagione è la collaborazione con il collettivo artestico scledense 'Casa Capra': durante le quattro serate sarà infatti allestito un corner dedicato alla performance art in cui il pubblico sarà chiamato ad interagire attivamente con dei guest artist.



L'ingresso a tutte le serate è gratuito, con orario 19.00-23.30. Durante le quattro serate sarà attivo un chiosco bevande.