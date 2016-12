"Yule Folk Metal Night": la band cimbra "Balt Huttar" al "Mantus Rock Pub" di Thiene

Venerdì 23 dicembre alle 21 il locale "Mantus Rock Pub" di Thiene in via Trieste 53 presenta l'evento musicale "Yule Folk Metal Night" con la band "Balt Huttar". Nelle tradizioni germaniche e celtiche precristiane, "Yule" era la festa del solstizio d'inverno e il Natale Cristiano è stato sovrapposto da Papa Giulio I alla ben più antica festività, appropriandosi nel corso dei secoli delle simbologie precristiane, che sarebbero proprie di Yule e non del Natale Cristiano (vischio, agrifoglio, l'albero di Yule). Dalle 21 selezione musicale metal & folk con dj set by Madman. Alle 22 esibizione del gruppo cimbro "Balt Huttar". Oltre alle birre sarà disponibile anche la cucina tradizionale del "Mantus" con panini e snack a tutte le ore. Ingresso libero.

