Yano Music Machine a Lonigo

Yano Music Machine, il nuovo format dell'estate 2018



Dopo più di 40 anni di console, primo dj al mondo accompagnato da una vera band con centinaia di produzioni discografiche e un grande successo in evoluzione costante.

Yano dj decide di far diventare il suo “brand” un format dedicato alla musica alternativa, storicamente definita “afro” con il suo stile inconfondibile.

Il 2018 segnerà un nuovo passo del suo cammino che lo vedrà mettersi in “regia” della grande novità dell’estate, Macumba, uno spettacolo che trasformerà la semplice esibizione di un dj, in uno show ad effetto che unirà musica e live performance di 4 e più artisti.



Un team selezionato di grandissimi professionisti storici del mondo della notte:

Dj Ottomix , storico dj dei più famosi locali del triveneto, produttore internazionale con più progetti, tra cui spicca l’evergreen “black machine- how gee” che lo portò in vetta a tutte le classifiche mondiali.

Dal 2003 in costante produzione con Yano nei progetti live e discografici con 10 album all’attivo, attraverso i quali ha contribuito alla definitiva consacrazione dello “Yano style”



Dj Morgan, da più di 30 anni braccio destro di Yano, con il quale ha percorso tutta l’evoluzione dell’afro nei locali divenuti storici, oltre ad essere riuscito ad imporsi già dal 2000 ad oggi in tournee’ estive di grande successo.



Showzer è la macchina da spettacolo di Antonio Morelli, entrato a far parte del team di Yano nel 2017 e si occupa dell’immagine e di tutti i contenuti visivi e di intrattenimento scenico della nuovissima produzione “Yano music machine”.

Showzer è una tra le più creative realtà di spettacolo presenti sul territorio nazionale e con i suoi performers arricchirà il palco di questo nuovo progetto con funamboliche performance ed effetti speciali.



Dj & vocalist Roberto Stoppa, da 40 anni anima nei più famosi e prestigiosi locali del triveneto, è inoltre autore di molte produzioni musicali che lo hanno portato al successo in vari paesi europei e in Giappone.

Personaggio eclettico che sa trasformare la serata in qualcosa di unico, grazie alla sua energia esplosiva, esperienza e capacità artistica.