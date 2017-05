XXVI Settimane Musicali al Teatro Olimpico: tutto il programma

Da venerdì 2 domenica 18 giugno si terrà la XXV edizione delle "Settimane Musicali al Teatro Olimpico" in 6 location del centro storico di Vicenza con una serie di concerti dedicati al repertorio della musica classica. Il festival si svolge ogni anno tra la metà di maggio e la metà di giugno, uno dei pochi periodi dell'anno in cui il teatro viene aperto per spettacoli e si articola in varie sezioni: opera lirica, concerti sinfonici e da camera, conferenze musicologiche. Il direttore artistico dalla fondazione è il maestro Giovanni Battista Rigon, direttore d'orchestra e pianista italiano. A caratterizzare fin dai primi anni le Settimane Musicali sono anche gli Incontri di solisti. Celebri musicisti formano trii, quartetti, quintetti esclusivamente per questa occasione: ne escono momenti musicali straordinari, regolarmente registrati e trasmessi da Rai Radio Tre. Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico fanno parte del circuito europeo di festival associati all'EFA, tra cui BBC Proms, Lucerne Festival, Berliner Festspiele, Zurcher Festspiele, Prague Spring Festival, e in Italia ROF di Pesaro, Ravenna Festival, Merano e Stresa Festival, MiTo Settembre Musica.

PRESENTAZIONE: mercoledì 10 maggio alle ore 12 all'Odeo del Teatro Olimpico ci sarà la presentazione ufficiale delle "Settimane Musicali al Teatro Olimpico"

SETTIMANE MUSICALI AL TEATRO OLIMPICO: nascono nel 1992 con l'intento di portare la grande musica classica in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, il Teatro Olimpico di Vicenza. Il teatro, progettato da Andrea Palladio nel 1580, si è conservato intatto fino ad oggi ed è considerato, a distanza di quasi cinquecento anni, il più antico teatro coperto del mondo. Insieme a ville e palazzi progettati da Palladio, fa parte del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Il direttore artistico, Giovanni Battista Rigon, propone un programma ricchissimo di spettacoli, assecondando la doppia anima, cameristica ed operistica, di un festival prestigioso, unica realtà invitata a partecipare all'EFA (European Festival Association), e unica a portare, dal 2004, l’opera lirica al Teatro Olimpico. Un fatto che è valso alla rassegna il Premio Abbiati della critica italiana, il più alto riconoscimento nazionale per la musica operistica. Alla sezione concerti del festival, diretta da Sonig Tchakerian, violinista di origine armena vincitrice del Premio Paganini e docente all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, partecipano ogni anno alcuni tra i migliori interpreti italiani di musica classica. (tratto da www.settimanemusicali.eu). Vedi anche: "Settimane Musicali al Teatro Olimpico 2016".

LUOGHI DEL FESTIVAL: Teatro Olimpico in piazza Matteotti (ingresso e biglietteria in Stradella del Teatro) - Odeo del Teatro Olimpico in piazza Matteotti (ingresso e biglietteria in Stradella del Teatro) - Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari in contrà Santa Corona 25 - Palazzo Chiericati in piazza Giacomo Matteotti 37/39 - Palazzo Trissino in corso Andrea Palladio - Loggia del Capitaniato

in piazza dei Signori - Basilica Palladiana in piazza dei Signori.

PREMIO LAMBERTO BRUNELLI 2017: concorso pianistico nazionale alla settima edizione. Il premio è stato istituito nel 2011 dalle Settimane musicali al Teatro Olimpico e dalla famiglia Brunelli per onorare la memoria dell'ing. Lamberto Brunelli (1941-2010), imprenditore, musicofilo, socio e sostenitore del festival per molti anni. Potranno concorrere alla VII edizione del premio giovani pianisti italiani e stranieri, che nel corso dell'anno solare 2016 abbiano ottenuto la laurea triennale (I livello) in pianoforte oppure il diploma di vecchio ordinamento presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati italiani. Il Premio Brunelli consisterà in: un concerto nell'ambito delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico 2017 (Progetto Giovani); una borsa di studio di 1.500 euro (al lordo delle ritenute di legge) messa a disposizione dalla famiglia Brunelli; un concerto offerto da Asolo Musica nell'ambito della rassegna “Musica nei musei” presso il chiostro Santa Caterina a Treviso (tratto da www.settimanemusicali.eu).

