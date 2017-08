XX Festival Concertistico Internazionale degli Organi Storici del Vicentino: il programma

Dal 12 agosto al 17 dicembre è in programma il XX Festival Concertistico Internazionale degli Organi Storici del Vicentino con un fitto calendario di 33 concerti in varie location del centro storico e della provincia insieme alla novità delle "Orgelmess" (funzioni liturgiche accompagnate dall'organo) con 26 date e una "Fiaba Musicale" tra improvvisaizone organistica e narrazione. Una tradizione importante per il territorio berico con 4 lustri di concerti e oltre 500 appuntamenti che hanno fatto risuonare le note degli organi dalla Pedemontana ai Colli Berici, dal Basso Vicentino alle Piccole Dolomiti. Valorizzando strumenti antichi, nobili e popolari allo stesso tempo, e portando artisti di fama internazionale fin nei comuni più piccoli della provincia e della diocesi vicentina.

PROGRAMMA CON FORMULA COLLAUDATA. Inaugurazione sabato 12 agosto a Valli del Pasubio e chiusura domenica 17 dicembre ad Augliaro, attraversando interamente il territorio berico per scoprire da un lato la preziosità degli strumenti, dall’altro la bellezza dei “contenitori”, cioè delle chiese, dove sono collocati. Si ripropongono concerti organistico/corali, con 13 cori in calendario, e con una serie di iniziative particolari e speciali per questa edizione. Verranno ricordati i 500 anni dalla riforma luterana con 2 giorni di convegno intervallati da momenti musicali (venerdì 27 ottobre a Cittadella e sabato 28 ottobre a Vicenza).

LE NOVITA'. Una originale novità per il festival, che ha sempre avuto una particolare attenzione al pubblico dei ragazzi, sarà una Fiaba Musicale che alterna e mescola improvvisazione organistica e narrazione (sabato 2 dicembre nella Chiesa di San Gaetano a Vicenza). Un’iniziativa che prende avvio con questa edizione è il progetto delle "Orgelmesse", funzioni liturgiche accompagnate dalla musica d’organo: 26 appuntamenti in tutta la diocesi che impegneranno tanti giovani freschi di diploma d’organo o iscritti ai corsi superiori, per l’accompagnamento del servizio liturgico festivo in altrettante chiese.

MISSIONE DEL FESTIVAL. Alla riscoperta e valorizzazione di strumenti antichi, da sempre missione del Festival, verrà inaugurato l’Organo De Lorenzi del 1843 della Chiesa di San Giuliano a Vicenza (sabato 14 ottobre alle 16). Verrà poi presentato il catalogo degli organi della città di Vicenza nella Chiesa di San Michele ai Servi (venerdì 20 ottobre).

IL DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL ENRICO ZANOVELLO: "È un festival che si distingue in ambito nazionale per il numero di solisti coinvolti, più di 200 - afferma il maestro Enrico Zanovello, ideatore e direttore artistico del Festival - accanto ad un centinaio di gruppi corali, avvicendando compagini vocali già affermate e formazioni nuove. L’organo - conclude Zanovello - assume così la sua connotazione più propria di strumento privilegiato per l’accompagnamento delle sacre liturgie. Il mio personale ringraziamento va a coloro che hanno creduto nel mio modo di diffondere la musica d’organo e corale: Regione, Provincia e Diocesi di Vicenza oltre ai parroci che hanno visto nel festival non solo una opportunità culturale, ma anche un veicolo per avvicinare al Bello, e quindi al Bene, attraverso l’arte musicale. Dedico questa edizione all’indimenticato amico Piergiorgio Righele nel 20° anniversario della scomparsa: sarà proprio il suo coro, I Cantori di Santomio, a suggellare la chiusura del XX° Festival Concertistico Internazionale Organi Storici del Vicentino".

CALENDARIO DELLA RASSEGNA MUSICALE:

Sabato 12 agosto - ore 20:45 - Chiesa Parrocchiale a Valli del Pasubio - Organo F.lli Serassi 1832: Esibizione di Marco Ruggeri all'organo e Lina Uinskyte al violino.

Martedì 15 agosto - Chiesa Parrocchiale a Marana di Crespadoro - Organo G. B. Zordan 1879: Concerto dell'Assunta con l'organista Gerardo Chimini

Mercoledì 16 agosto - ore 20:45 - Chiesa Parrocchiale di San Giacomo e San Cristoforo a Tonezza del Cimone - Organo De Lorenzi 1852: Esibizione di Giulio Mercati all'organo e Lidia Basterretxea come voce soprano.

Giovedì 17 agosto - ore 20:45 - Chiesa Parrocchiale di Roana: Organo V. Mascioni 1941: Esibizione dell'organista Alessandro Bianchi.

Domenica 3 settembre - ore 20:45 - Chiesa Parrocchiale a Sant'Ulderico di Tretto di Schio - Organo Bonatti 1738 - Zordan 1874: Esibizione dell'organista Giovanni Feltrin.

Domenica 10 settembre - ore 18:00 - Pieve di Sant’Eusebio di Bassano del Grappa - Organo Anonimo Veneto '700: CORO POLIFONICO DI GIAVENALE - Direttore Pierdino Tisato - Organista Gabriele Levi.

Domenica 17 settembre - ore 18:00 - Chiesa Parrocchiale a Longare - Organo De Lorenzi 1850: Coro "GRUPPO VOCALE BEQUADRO" - Direttore Giuseppe Manzini - Organista Irene De Ruvo.

Domenica 17 settembre - ore 18:00 - Chiesa Parrocchiale a Rozzampia di Thiene - Organo F.lli Serassi 1870: CORO AMICANTO - Direttore Stefania Lanaro - Organista Paolo Bottini.

Venerdì 29 settembre - ore 20:45 - Chiesa di San Michele dei Servi a Vicenza - Organo A. Zeni 2000: Esibizione di Juan Paradell Solè all'organo e Michele Santi alla tromba.

Domenica 1 ottobre - ore 18:00 - Chiesa Parrocchiale di Castegnero - Organo R. Zordan 1894: Coro "GRUPPO VOCALE QUARTA GIUSTA & THE CIRCLE" - Direttore Tommaso Marcato - Organista Luciano Zecca.

Sabato 7 ottobre - ore 20:45 - Chiesa Parrocchiale di Campiglia dei Berici - Organo Agostini 1841: CORO MAGNIFICAT e Orchestra "LA FRAGLIA DEI MUSICI" - Direttore Enrico Zanovello.

Sabato 7 ottobre - ore 20:45 - Chiesa Parrocchiale di Schiavon - Organo scuola tedesca di fine ‘600: Coro "HARMONIA NOVA" - Direttore Mirko Dalla Valle - Organista Gabriele Giacomelli.

Domenica 8 ottobre - ore 18:00 - Chiesa di Sant'Antonio Abate a Marostica - Organo A. Zeni del 2013: Esibizione di Silvio Celeghin all'organo e Fabiano Manero alla tromba

Domenica 8 ottobre - ore 18:00 - Chiesa Parrocchiale a Lisiera di Bolzano Vicentino - Organo Agostini 1867: Coro "CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA" - Direttore Paolo Piana - Organista Gabriele Giacomelli

Sabato 14 ottobre - ore 16:00 - Chiesa di San Giuliano a Vicenza - Organo De Lorenzi 1843: Concerto di inaugurazione dell’organo restaurato con il Maestro Enrico Zanovello all'organo

Sabato 14 ottobre - ore 20:45 - Chiesa Parrocchiale a Campolongo sul Brenta - Organo Giacobbi 1836: Coro "I POLIFONICI VICENTINI" - Direttore Pierluigi Comparin - Organista Matteo Venturini.

Domenica 15 ottobre - Chiesa Parrocchiale di Quinto Vicentino - Organo G. B. Zordan 1882: CORO GIOVANILE DI THIENE - Direttore Silva Azzolin - Organista Matteo Venturini

Venerdì 20 ottobre - ore 20:45 - Chiesa di Santa Maria dei Servi a Vicenza: PRESENTAZIONE CATALOGO DEGLI ORGANI STORICI

Sabato 21 ottobre - ore 21:45 - Chiesa Parrocchiale a Cresole di Caldogno - Organo Mascioni 1979: Coro "MELICUS" - Direttore Cinzia Zanon - Organista Jeanne Chicaud.

Domenica 22 ottobre - ore 18:00 - Chiesa Parrocchiale a Quargnenta di Brogliano - Organo Gonzati dell XIX sec.: Concerto "Riverberi" con il Coro "AMICI DELL’OBANTE" - Direttore Svetlana Skorobogataia - Organista Stefano Pellini - Sassofonista Pietro Tagliaferri.

Domenica 22 ottobre - ore 18:00 - Chiesa Parrocchiale a Colzè di Montegalda - Organo R. Zordan 1893: Coro "GOCCE D’ARMONIA" Direttore Stefano Rigon - Organista Fabio Macera

Venerdì 27 e Sabato 28 ottobre: Convegno “Il suono della riforma” L’annuncio dell’Evangelo nella coralità delle tradizioni a 500 anni dalle tesi di Lutero

Venerdì 27 ottobre - ore 21:00 - Duomo di Cittadella (PD) - Organo Callido fine ‘700: Esibizione dell'organista Diego Cannizzaro

Sabato 28 ottobre - ore 17:00 - Chiesa di San Giuliano a Vicenza - Organo De Lorenzi 1843: CORO E ORCHESTRA BAROCCA A. PALLADIO - Direttore Enrico Zanovello

Domenica 29 ottobre - ore 17:00 Chiesa Parrocchiale ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore - Organo P. Sandri 2017: Esibizione dell'organista Kristian Schneider

Domenica 5 novembre - ore 16:30 - Chiesa Parrocchiale a Torri di Quartesolo - Organo Franz Zanin 1991: "GRUPPO CORALE DI BOLZANO VIC.NO" - Direttore Francesco Grigolo - Organista Roberto Padoin.

Sabato 11 novembre - 17:00 - Cattedrale di Vicenza - Organo Mascioni 1956: Esibizione dell'organista Anders EidstenI Dahl

Sabato 11 novembre - 20:45 - Chiesa Parrocchiale di Montegaldella - Organo G. B. Zordan e figli 1896: Coro "VOCI DEL PASUBIO" - Direttore Riccardo Lupo - Organista Carlo Benatti.

Domenica 12 novembre 20:45 - Chiesa Parrocchiale a Rettorgole di Caldogno - Organo D. Kleuker 1962: Ensemble vocale e strumentale del CONSERVATORIO DI VICENZA - Dipartimento di Musica Antica.

Sabato 18 novembre - ore 20:45 - Duomo di Thiene - Organo G. Callido 1788 - Zanin 2012: Coro "GRUPPO VOCALE NOVECENTO" - Direttore Maurizio Sacquegna - Organista Stanislav Šurin.

Domenica 19 novembre - ore 18:00 - Chiesa Parrocchale a San Vito di Bassano del Grappa - Organo A. Pugina 1914: Coro "GIOVANI VOCI BASSANO" - Direttore Cinzia Zanon - Organista Joao Vaz.

Venerdì 24 novembre - 20:30 - Chiesa Parrocchiale di Sarmego di Grumolo delle Abbadesse: Conferenza "L’arte degli organi di Annibale Pugina: le prime testimonianze" con relatore il Prof. Antonio Lovato dell'Università degli Studi di Padova.

Sabato 25 novembre - ore 20:45 - Chiesa Parrocchiale di Sarmego di Grumolo delle Abbadesse - Organo A. Pugina 1901: Ensemble vocale e strumentale del CONSERVATORIO DI VICENZA - Dipartimento di Musica Antica

Sabato 25 novembre - ore 17:00 - Chiesa di San Marco a Vicenza - Organo A. Pugina 1901: Esibizione di GIAN VITO TANNOIA (organo).

Sabato 2 dicembre - ore 17:00 - Chiesa di San Gaetano a Vicenza - Organo F.lli Ruffatti 1955 - V. Salvato 2000: "FAVOLA IN MUSICA" - Fiaba Musicale con Pino Costalunga (voce recitante) e Fausto Caporali (organo) - Ingresso a pagamento: 5 euro.

Domenica 17 dicembre - ore 20:45 - Chiesa Parrocchiale di Agugliaro - Organo De Lorenzi 1870: Coro "I CANTORI DI SANTOMIO" - Direttore Nicola Sella - Oraganista Andrea Trovato.

